Başbakan: Saldırıda ilginç bağlantılar var, bölücü terör örgütünü işaret ediyor

Başbakan Ahmet Davutoğlu, Ankara saldırısında yaralananları ziyareti sonrası yaptığı açıklamada, "Hain saldırının kaynağı tespit edildi. DNA çalışması sürüyor" dedi. Davutoğlu, saldırıyla ilgili olarak, "11 gözaltı var, ilginç bazı bağlantılar da var. Özellikle bölücü terör örgütü işaret eden çok ciddi bulgular var" dedi.

Başbakan Davutoğlu'nun konuşmasından önemli başlıklar şöyle:

Bu saldırıların hedefi milletimizdir. Bu saldırıyı gerçekleştirenler insan olamaz. Terör saldırıları amacına ulaşamayacaktır. Fail ve arkasındaki güçler açıkça tespit edilip ortaya konulacaktır. Bilgileri paylaşırken tedbirli davranıyoruz. Bunun kaynağı bellidir. Geçen yıl 23 Temmuz'dan bir yana kapsamlı bir mücadele veriyoruz. Şu ana kadar 11 gözaltı yapıldı. Hepimizin ocağına ateş düştü. Gelecek nesillerin yüreğinin yanmaması için hepimiz fedakarlık yapmaya hazırız. "Biz milletimize, devletimize güveniyoruz" diyen vatandaşlarıma sesleniyorum. Her türlü barbarlığın karşısında duracak bir devletiniz var. Atılması gereken adımlar ne olursa olsun atmaktan tereddüt etmeyeceğiz.

'Hain saldırının kaynağı tespit edildi'

Net bir şekilde söylüyorum. Bu saldırılar milli birliğimizi bozamayacak. Hain saldırının kaynağı tespit edildi. DNA çalışması sürüyor. Bu tablo içinde hala terörü masum göstermeyenlere çalışanları milletimize havale ediyorum. Saldırıyla ilgili 11 kişi gözaltına alındı.

Bu saldırıların hedefi milletimizdir. 35 cenazemizin kimliği tespit edildi.

Son zamanda hezimete uğrayan teröristler bu kez savunmasız, evine giden dersane öğrencileri, yaşlılara saldırmıştır. Hepimizin ocağına ateş düştü. Hepimizin içi yanıyor. Bu fedakarlıkları yapmak zorundayız.

'Teröre karşı işbirliği...'

Türkiye demokratik sistemin, kuralları ve kalkınmasıyla kararlılıkla yoluna devam edecektir. Bu terör odaklarına ve arkasındaki sahiplerine sesleniyorum, bizim irademizi kıramayacaksınız. Terör örgütü anlamında tespitine takip TSK Kuzey Irak’ta operasyon gerçekleşti. Her zaman söylediğimiz gibi siz ne kadar alçakça saldırı yaparsanız yapın, irademiz sürecektir. Bu terör örgütlerini yurt dışında birbirinden ayıran çevrelere de sesleniyorum. Nasıl dün Ankara’da şehit düşen vatandaşlarımız hepsi bizim ülkemizin vatandaşlarıysa biz herhangi bir şekilde ayrımcılığa izin vermeyeceğiz. Teröre karşı iş birliği bütün dünyanın göz etmesi gereken bir ilkedir.

'Bahçeli'ye teşekkürü borç biliyorum'

Çok sayıda dayanışma gönderen devlet adamlarına teşekkürü borç biliyorum. İlgili güvenlik birimlerimizle yaptığımız toplantıda açık bir şekilde talimatımız yenilenmiştir. Türkiye’nin her yeri temizleninceye kadar bu mücadele sürecektir. Yüreğimizin ateş gibi yanıyor olması kararlılığımızı etkilemeyecektir. Dayanışma için ziyaretime gelen Bahçeli’ye teşekkürü borç biliyorum.

'Siyasi görüş meselesi değil'

Bu bir siyasi görüş meselesi değildir, her şeyden önce insanlık meselesidir. 35 canımızın her biri yüreğimizin parçası olan bu insanların, insan olduğu önemli. Onların canına kıyanlar, terörün gerçek yüzünü de çirkin odakları da gerçek yüzünü ortaya koymuştur. Biz vatandaşımıza sahip çıkacağız, biz ülkemizin her karış toprağına sahip çıkacağız. Milletime hürmetlerimi takdim ediyorum.

'İlginç bazı bağlantılar var, bölücü

terör örgütünü işaret ediyor'

35 vatandaşımızı kaybettik. 35’i de teslim edildi ailelerine. İsimleri tespit edilen vatandaşlarımız bunlar. Bir tanesinin kesinlikle terörist olduğu belli, diğerinin de terörist olduğu noktasında ciddi veriler var. Son aşamasına geliyoruz. Ciddiyetle yürütülmesi gereken çalışmalar bunlar. Bu terörist yapılanmanın, 11 gözaltı var dediğim gibi, ilginç bazı bağlantılar da var. Özellikle bölücü terör örgütü işaret eden çok ciddi bulgular var. Sivilleri muhatap alan bir saldırı. Daha önce bu tür saldırılar gerçekleşmişti. Bu terör örgütü ne zaman köşeye sıkışsa, ciddi bir güvenlik harekatıyla karşı karşıya kalsa milleti kaosa sürüklemek için doğrudan sivilleri hedef alan saldırılar gerçekleştirir. İlk defa olan bir olay değil, bu dahi terör örgütünün çirkin yüzünü ortaya koyuyor.

'Katil devlet diyenler...'

DNA testlerinin son aşamasına gelindi, açıklanacak. Bahçeli’ye teşekkür ettim, talep kendisinden geldi. Alınacak tedbirlerin hepsinde hükümetin yanında olduğunu söylediler. Biz her seferinde ortak tavır için çağrıda bulunduk, istediğimiz ölçüde cevap bulamadık hiçbir zaman. Bütün partiler terörü lanetleme noktasında buluşuruz. Katil devlet diye yaklaşım sergileyenlerin tavırlarında bir değişim olacağı inancını kaybettim. Bugünler bir imtihan günleridir. Terörün karşısında, terörü destekleyenin karşısında dik duracağız. Canımıza kasteden kim olursa olsun yakalayıp adalete teslim edeceğiz. Türkiye’nin içinde ve dışında mücadele etmeye devam edeceğiz.