Davutoğlu: Birileri darbe imalarıyla bizi korkutmaya çalışıyor

Başbakan Ahmet Davutoğlu, "Şimdi birileri bizi darbe iması ile korkutmaya çalışıyor. Geçti o günler. Türkiye ne darbelere teslim olur ne de bölücü örgütlere. Demokrasi, hukuk devleti ve kamu düzeni hakim olacak" dedi.

Davutoğlu, konuşması sırasında izleyenlerin, yoğun tezahüratlarına "Biji Serok Ahmet demenizden mutlu oluyorum" karşılığını verdi.

Davutoğlu, Van Merkez 500 Yataklı Kadın Doğum ve Çocuk Hastanesi ve Kardiyovasküler Cerrahi Hastanesi açılış töreninde konuştu.

Davutoğlu'nun açıklamalarından satır başları şöyle:

Bu can bu bedendeyken bu emaneti son ana kadar koruyacağız. Kim ne yaparsa yapsın bu kardeşliğe halel getiremeyecek. Halkı sokağa dökmeye çalışan şiddet çağrılarını boşa çıkardığınuz için hepinizden Allah razı olsun. Şiddete hayır dediğiniz için sizi tebrik ediyorum. Teröre destek verenlerin rüyalarını boşa çıkardığınız için sizleri tebrik ediyorum.

Devletimizin, hükümetmizin yanında yer almanız sadece terör örgütlerine karşı değil onları destekleyen dış güçlere de bir ders olmuştur. Milletimiz dedi ki Van, Diyarbakır, Mardin eşkiyaya bırakılmayacaktır. Bu şehirler huzurun, demokrasinin, kardeşliğin şehirleri olacaktır.

Son nefesimize kadar hep Doğu'da, Güneydoğu'da olacağız. Ezanımız da, mezarımız da bu topraklarda olacak. Dökülecekse son kanımız da bu topraklarda dökülecek. AK Partili belediyeler ile sivil toplum kuruluşları terörün açtığı yaraları sarmak için devrede olacak. Van bizim yüreğimizde bir aşktır. Hiçbir kırık gönül istemiyoruz, ihmal edilmiş hiçbir şehir istemiyoruz.

"Biji Serok Ahmet

demenizden mutlu oluyorum"

Terör örgütleri yıkmak için varsa biz inşa ve imar için varız. Terör örgütleri şiddet için varsa biz adalet ve hukuk iç.in varız. Bu devlet bu vatan sizin. Bugün İstiklal Marşı'nın kabulünün 95. yıl dönümü. O İstiklal Marşı ki birliğimizin kardeşliğimizin şiirleşmiş halidir.

Bazıları hoşlanmasa da Biji serok Ahmet demenizden mutluluk duyuyorum. Bugün yeni bir sağlık tesisinin açılışıyla karşınızdayız. Kalp damar cerrahisini 136 bin metrekarelik alan üzerine inşa ettik. Doğu'nun en büyük hastanelerinden biri. Bu iki tesisin kapasitesi, eskisinin 10 katı. Son 14 yılda, 8 hastane 5 yeni blok kazandırdık. 49 sağlık ocağı ve aile sağlık merkezini hizmete soktuk. Van'da 112 ambulansı 3 iken, 66 ambulansımız var.

"Birileri darbe imalarıyla

bizi korkutmaya çalışıyor"

Şimdi birileri bizi darbe iması ile korkutmaya çalışıyor. Geçti o günler. Türkiye ne darbelere teslim olur ne de bölücü örgütlere. Demokrasi, hukuk devleti ve kamu düzeni hakim olacak. Her türlü vesayet odağı ayaklarımızın altındadır. Vesayet odaklarıyla, paralel çetelerle, terör örgütleriyle mücadele ediyoruz.