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Dünya

ABD Tikrit harekatına keşif uçuşlarıyla destek vermeye başladı

Washington, Irak ordusuna Tikrit üzerinde gerçekleştirilen keşif uçuşlarıyla istihbarat desteği verdiğini açıkladı

25 Mart 2015 08:39

Irak Şam İslam Devleti'ne (IŞİD) karşı Irak ordusu ve Şii milislerin koordinasyonunda yürütülen Tikrit harekatına ilk kez ABD'den de destek geldi.

Washington, Irak ordusuna Tikrit üzerinde gerçekleştirilen keşif uçuşlarıyla istihbarat desteği verdiğini duyurdu.

ABD öncülüğündeki IŞİD karşıtı koalisyon Irak'ın çeşitli bölgelerinde IŞİD mevzilerine yönelik hava saldırıları düzenlese de Tikrit operasyonunda İran'ın aktif rol üstlenmesi nedeniyle bu harekata fiili destek vermiyordu.

BBC Türkçe'de yayımlanan habere göre, Fransız haber ajansı AFP'ye bilgi veren bir ABD askeri yetkilisi "Irak hükümetinin talebi üzerine koalisyon uçakları 21 Mart'ta Tikrit'te keşif uçuşlarına başladı. Şu anda bu desteği ABD sağlıyor" dedi.

Sayıları 30 bini aşan Irak askerleri ve Şii milisler ülkenin eski lideri Saddam Hüseyinin doğduğu kent olan Tikrit'İn çevresindeki köy ve kasabaları IŞİD'in elinden alsa da, Tikrit'in merkezinde ilerleme kaydedememişlerdi.

IŞİD militanlarının şehrin sokaklarına kurduğu bomba düzeneklerinin ve bubi tuzaklarının ilerlemeyi yavaşlattığı belirtiliyordu.

Irak ordusu geçen hafta sivil kayıpların artmasının önüne geçmek amacıyla Tikrit operasyonunun durdurulduğunu açıklamıştı.

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