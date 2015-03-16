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Dünya

Saddam Hüseyin'in Tikrit'teki türbesi yıkıldı

Geçen yıl kentin Sünni sakinleri Saddam Hüseyin'in cesedinin çıkartılıp bilinmeyen bir yere götürüldüğünü söylemişti

16 Mart 2015 09:53

Eski Irak lideri Saddam Hüseyin'in doğum yeri Tikrit'teki türbesinin kentteki çatışmalarda tamamen yıkıldığı açıklandı.

Associated Press haber ajansının kentte yaptığı çekimlerde, Saddam Hüseyin'in doğduğu köy El Awja'daki türbeden geriye sadece sütunların kaldığı görülüyor.

BBC Türkçe'de yer alan habere göre, Irak güçleri ve İran'ın desteklediği Şii milisler Tikrit'i IŞİD militanlarından geri almak için savaşıyor.

Geçen yıl kentin Sünni sakinleri Saddam Hüseyin'in cesedinin çıkartılıp bilinmeyen bir yere götürüldüğünü söylemişti.

Irak Ordusu'nun 48 saat içinde ele geçirmeyi vaat ettiği Tikrit'teki çatışmalar dün kentin güneyi ve kuzeyinde yoğunlaştı.

Yıkılan türbede bulunan Saddam Hüseyin resimlerinin yerini Şii milislerin bayrakları ve milis liderlerinin resimlerinin aldığı görüldü.

IŞİD geçen Ağustos ayında türbeyi tamamen yıktığını duyurmuş, ancak yerel yetkililer bunu reddetmiş ve türbenin hafif hasar aldığını belirtmişti.

Saddam Hüseyin 2003'de Amerikan güçleri tarafından yakalanmış ve 2006'da idam edilmişti. Cesedi 2007'de Tikrit'teki türbeye gömülmüştü.

IŞİD geçen Haziran ayında Tikrit kentini ele geçirmişti.

Tikrit'te IŞİD militanlarına karşı üç bin Irak askeri ve 20 bin Şii milis savaşıyor.

 

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