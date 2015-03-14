Irak: Tikrit'i üç gün içinde geri alacağız

Irak ordusu ile birlikte IŞİD'e karşı (Irak Şam İslam Devleti) savaşan Şii milislerin sözcüsü Kerim El Nuri, üç gün içinde kenti geri alacaklarını öne sürdü.

Fransız haber ajansı AFP'ye konuşan İran destekli Bedir Tugayları'nın da komutanlarından El Nuri, kentteki tüm IŞİD militanlarının kuşatıldığını belirtti. El Nuri, militanlarının sayısının ise "60-70 civarında" olduğunu aktardı.

BBC Türkçe'de yer alan habere göre, Kerim El Nuri'nin sözcüsü olduğu "Halk Seferberliği" adlı Şii milisler, iki haftadır Tıkrit'te IŞİD'e karşı yürütülen harekatta ön safta yer alıyor.

IŞİD militanlarının kent merkezine çok sayıda mayın döşedikleri biliniyor.

Daha önce BBC'ye konuşan Şii milislerin bir diğer komutanı Muhsin El Hamdi de, Tıkrit'in gerekirse her sokakta girilecek çatışmalarla kurtarılacağını söylemişti.

Başkent Bağdat'tan yaklaşık 130 kilometre uzakta olan Tıkrit, aynı zamanda devrik Irak lideri Saddam Hüseyin'in memleketi.

Tıkrit'te yüzlerce militan var

Irak ordusu Tıkrit'te IŞİD'e karşı, geçen yılın Haziran ayından bu yana en büyük harekatı düzenliyor.

Tıkrit'teki BBC muhabiri Jonathan Beale, top ve silah seslerinin kent merkezinden birkaç kilometre öteden de duyulabildiğini aktardı.

Jonathan Beale'in verdiği bilgiye göre kentte yüzlerce IŞİD militanın bulunduğunu sanılıyor.

Tıkrit'i ele geçirmek için düzenlenen harekata yaklaşık 3 bin Irak askerinin yanı sıra, 20 bin Şii milis ve Sünni aşiretlere bağlı bazı birlikler de katılıyor.

Irak Savunma Bakanı Halit El Ubeydi, Tıkrit'in geri alınmasının IŞİD ile mücadelede bir dönüm noktası olabileceğini söylemişti.

El Ubeydi, "IŞİD Tıkrit'te yenilirse, diğer bölgelerde de kolayca yenilgiye uğratılır" demişti.