ABD: Suriye'nin Türk jetini düşürmesi küstahça ve kabul edilemez

ABD Dışişleri Bakanı Hillary Clinton, Türk askeri uçağının Suriye tarafından düşürülmesiyle ilgili, ''ABD, bu küstah ve kabul edilemez eylemi mümkün olan en güçlü şekilde kınamaktadır'' dedi.

Clinton, "Türk askeri uçağının düşürülmesi kabul edilemez, en sert şekilde kınıyoruz. ABD, Esad rejimini sorumlu tutmak konusunda Türkiye ve müttefiklerle birlikte hareket edecek. Dualarımız kayıp pilotlarla ve onların aileleriyle" dedi.

Clinton'ın açıklamalarının ardından bir açıklama da Dışişleri Bakanlığı'ndan geldi: "Hükümetimiz pilotlarımız ve uçağımız için uluslararası hukuktan doğan tüm haklarını mahfuz tutmaktadır."

Türkiye tepkisini kayda geçirmek üzere BM Genel Sekreteri ve Güvenlik Konseyi Başkanı'na eşzamanlı mektup gönderiyor.

Öte yandan Türkiye, NATO'da Türk uçağının düşürülmesiyle ilgili olarak, uçağın uyarı olmadan düşürülmesinin hiçbir şekilde kabul edilemeyeceğini ve bu saldırının sorumluluğunun tamamen Suriye'ye ait olduğunu belirtti. Türk hükümetinin, kayıp olan pilotların ve uçağın tespit edilecek zaman ve zeminde alınacak mukabil önlemler ve atılacak adımlarla ilgili uluslararası hukuktan kaynaklanan tüm haklarını saklı tuttuğu kaydedildi.