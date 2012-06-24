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Dünya

Suriye: Uçak askeri keşif amaçlıydı

Suriye Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü, düşürülen Türk uçağının askeri amaçlı olduğu ve keşif için bölgede bulunduğunu söyledi

24 Haziran 2012 17:08

Suriye, düşürülen Türk uçağının askeri amaçlı olduğunu ve keşif yaptığını belirtti.

Suriye Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Cihad Makdisi, "Bize göre hava sahamızın içinde meçhul bir şey vardı ve hava savunmamız vurdu. Türk uçağı olduğunu daha sonra anladık" dedi. Makdisi, Suriye'nin egemenlik haklarını savunduğunu belirtti.

Suriye Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü, düşürülen Türk uçağının askeri amaçlı olduğu ve keşif için bölgede bulunduğunu söyledi.

Makdisi, Suriye'nin Türkiye'ye bir düşmanlığı olmadığını ancak iki taraf arasında ciddi bir görüş ayrılığı olduğunu belirtti. "Düşürülen uçak askeri keşif uçağıydı. Türk uçağı olduğunu bilmiyorduk, Türkiye düşman değil."

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