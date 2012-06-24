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Dünya

İtalya'dan Türk uçağının düşürülmesine kınama

Giulio Terzi, açıklamasında, silahsız Türk uçağının Suriye'nin hava savunma sistemleri tarafından düşürülmesini sert bir şekilde kınadı

24 Haziran 2012 22:54

İtalya Dışişleri Bakanı Giulio Terzi, Türk askeri uçağının düşürülmesine ilişkin, ''Bu, Esed rejiminin bir başka çok ciddi ve kabul edilemez eylemi'' dedi.

Giulio Terzi, Türkiye'nin, NATO'nun 4. maddesi uyarınca pakt üyelerinin toplanması talebiyle konusunda ise İtalya'nın salı günkü toplantıda aktif biçimde rol alacağını ifade etti.
 
İtalyan bakan, Suriye'de halka yönelik şiddetin dayanılmaz boyutlara ulaştığını dile getirirken, ülkede Annan Planı'nın uygulanmasındaki başarısızlıktan, şiddet olaylarının sürmesi ve gözlemcilerin görevini yapamaz hale gelmesinden sorumlu tuttuğu Şam rejimini kınadı.
 

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