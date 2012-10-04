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Dünya

ABD: Suriye, Türkiye'nin egemenlik haklarını ihlal etmiştir

Victoria Nuland, konuyu Dışişleri Bakanı Ahmet Davutoğlu’yla görüşeceklerini de sözlerine ekledi

04 Ekim 2012 00:51

Amerika Dışişleri Bakanlığı sözcüsü Victoria Nuland, Suriye tarafından Şanlıurfa Akçakale'ye atılan top mermilerinin ve Türk vatandaşlarının ölümünü, "Türkiye'nin egemenlik haklarının ihlali" olarak değerlendirdi. 

Amerika'nın Sesi'nde yer alan habere göre; Bakanlık sözcüsü Victoria Nuland, kendisine yöneltilen soru üzerine "Bu durum Türkiye'nin egemenlik haklarının ihlalidir ve bunu şiddetle kınıyoruz. Hayatını kaybedenlerin yakınlarına başsağlığı dileklerimizi iletiyoruz" dedi. Nuland, konuyu Dışişleri Bakanı Ahmet Davutoğlu’yla görüşeceklerini de sözlerine ekledi.
 
Davutoğlu, geçen ay sonu New York’ta BM Genel Kurul toplantıları sırasında ABD Dışişleri Bakanı Hillary Clinton ile ikili bir görüşme yapmıştı. Görüşmede iki bakanın uluslararası toplumun  Suriye krizinin çözümünde daha aktif tavır alması konusunda görüş birliği içinde oldukları belirtilmişti. Davutoğlu ayrıca Clinton’a Türkiye’deki sığınmacıların durumu hakkında bilgi vermişti.
 

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