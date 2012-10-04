Clinton: Çok, çok tehlikeli bir durum!

ABD Dışişleri Bakanı Hillary Clinton, Akçakale olayı ile ilgili ilk açıklamayı bakanlığın 7. katındaki basın toplantısında yaptı. Clinton, Türkiye-Suriye sınırında yaşananlar için, "Çok, çok tehlikeli bir durum" ifadelerini kullandı.

Clinton, Türklerin tek taraflı bir askeri müdahaleyi düşündüğü haberleri karşısında ABD’nin pozisyonunun ne olduğuna ilişkin soruya, “Durum çok çok tehlikeli” diyerek şöyle yanıt verdi:

“Suriyelilerin sınırın öteki tarafna ateş açmaları konusunda öfke içindeyiz. Türk tarafında yaşanan can kayıpları için çok büyük üzüntü duyuyoruz. Türk dostlarımızla çalışıyoruz. En iyi nasıl bir yol alınabileceği konusunda ben de Türk Dışişleri Bakanı ile daha sonra konuşacağım. Ama bu olay aynı zamanda sadece başta kalma hırsıyla yol alan ve verdiği zarara, can kayıplarına aldırmaksızın, Suriye’nin içinde, şimdi de Suriye sınırının öteki tarafında, komşularda giderek artan bir şekilde devam eden şiddete rağmen Esad Rejimi’nin sonuna kadar yanında yer alan İran gibi ülkelerin desteklediği rejimin kendi halkına yaşattığı acılar meselesine de geliyor. Çok, çok tehlikeli bir durum. Bütün sorumlu ülkeler, Esad Rejimi’ni ateşkes yapmak, kendi halkına saldırmayı bırakmak ve ülkedeki siyasal geçişi başlatmak konusunda ikna etmek için bir araya gelmek zorunda.”