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Dünya

ABD, SDG'ye 60 TIR'la ağır silah ve zırhlı araç gönderdi

Silahların Rakka operasyonu için gönderildiği belirtildi

21 Ağustos 2017 18:40

ABD, Rakka operasyonu kapsamında Suriye Demokratik Güçleri'ne (SDG) zırhlı Hummer araçlar ile ağır silahlar gönderdi.

Sputnik muhabiri Hikmet Durgun’un haberine göre; SDG’den bir yetkili, silah ve zırhlı araçların dün kendilerine ulaştığını belirtti.

ABD'nin savaşçı takviyesinde kullanılmak amacıyla Toyota pikaplar da gönderdiğini ifade eden yetkili, "ABD, Rakka operasyonu nedeniyle bize zırhlı Hummer araçlar ile ağır silahlar gönderdi. Gönderilen silahlar içerisinde roketler, otomatik makineli tüfekler, dürbünler ve havan topları var. Silahlar ve zırhlı Hummer araçlar Kürdistan bölgesinden (Kuzey Irak) karayoluyla Semelka Sınır Kapısı'ndan Rojava'ya sokuldu. Oradan da tırlarla Rakka yakınlarına bırakıldı. Silahlar ve zırhlı araçlar 60 tırla geldi” diye konuştu.

ABD, şimdiye kadar SDG’ye 1300 TIR'la ağır silah ve zırhlı araç gönderdi.

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