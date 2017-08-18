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Dünya
Deutsche Welle

SDG: ABD'nin Suriye'de 'stratejik çıkarı' var; yardımlar karşılıksız değil

"YPG kontrolündeki bölgelerde İncirlik'e alternatif askeri üsler kurulabilir"

18 Ağustos 2017 13:53

Suriye Demokratik Güçleri (SDG), Suriye'nin kuzeyindeki ABD askeri varlığının IŞİD'in yenilmesinden sonra da süreceğini belirtti ve Kürt hakimiyeti altındaki bölgelerde ABD ile ilişkilerin güçleneceği tahmininde bulundu.

Önemli bölümünü  YPG'nin oluşturduğu SDG'nin sözcüsü Talal Silo, Reuters haber ajansına yaptığı açıklamada, ABD'nin bölgede 'stratejik çıkarları' olduğuna inandığını söyledi.

Silo, "ABD önümüzdeki on yılları kapsayan siyasi strateji izliyor. Kuzey Suriye liderliği ile ABD yönetimi arasında uzun vadeli askeri, ekonomik ve siyasi anlaşmalar yapılacak" dedi.

IŞİD karşıtı uluslararası koalisyonun önderliğini yapan ABD'nin Kobani yakınlarında bir de hava üssü bulunuyor. ABD, SDG'yi havadan, topçu birlikleri ve özel askeri güçleri ile destekliyor.

"ABD, SDG'ye yardımı boşuna yapmıyor"

Koalisyonun sözcüsü Ryan Dillon uzun vadeli stratejileriyle ilgili soruya yanıt verirken, ABD Savunma Bakanlığı'nın açıklamalarına işaret ederek, IŞİD Rakka'da yenilgiye uğratıldıktan sonra da mücadelenin devam edeceğini söyledi.

IŞİD'in Rakka'nın güneydoğusundaki Deyr ez Zor'da gücünü koruduğunu belirten Dillon, "Görevimiz IŞİD'i Suriye ve Irak'ta yenip bölgesel istikrarı arttırıcı operasyonlar için gerekli şartları hazırlamaktır" dedi.

Pentagon sözcüsü Eric Pahon Washington da yaptığı açıklamada, "Savunma bakanlığının gelecekteki operasyonlar için tarih vermeyeceğini ve IŞİD'i dize getirip yeniden güçlenmesini önleme hedefine bağlı kalacaklarını" belirtti.

SDG ve YPG, Suriye anlaşmazlığının patlak verdiği 2011 yılından sonra kuzeyde Kürtlerin liderliğinde özerk yönetimler kurmuştu. Türkiye sınırına paralel uzanan 400 kilometrelik bölge YPG ve müttefiklerinin kontrolü altında bulunuyor. ABD'nin bu gruplarla ittifak kurması müttefiki Türkiye ile arasında görüş ayrılıklarına yol açmıştı. Türkiye YPG'yi PKK'nın uzantısı olarak görüyor.

SDG sözcüsü Talal Silo, IŞİD'in bertaraf edilmesinden sonra da ABD'nin bölgede stratejik çıkarları olacağını söyledi. Silo Reuters muhabirine, 'ABD'nin bölgede yeni bir askeri havaalanı kurmayı planladığını' belirtti ve "Bizi burayı terk etmek için desteklemiyorlar. ABD bütün bu yardımları karşılıksız yapmıyor" dedi.

"ABD yeni askeri üs kurabilir"

Suriye Demokratik Güçleri sözcüsü, ABD'nin Kuzey Suriye'de Türkiye'deki İncirlik üssüne alternatif yeni bir askeri üs kurabileceğini de ileri sürdü.

YPG, geçen ay yaptığı açıklamada ABD'nin YPG ve SDG kontrolündeki bölgelerde yedi askeri üs kurduğunu, bunlardan birinin Türkiye sınırı yakınındaki Kobani civarında bulunduğunu bildirmişti.

Sözcü Silo, ABD'den sürekli olarak açık siyasi destek talep ettiklerini ve ABD Dışişleri Bakanlığı yetkililerinin bu ay ilk kez SDG temsilcileriyle bir araya geldiklerini açıkladı. Suriye'nin geleceğiyle ilgili resmi görüşmeler yapılmadığını belirten Silo, silahlı gruplarına daha fazla siyasi destek verilmesi için girişim başlattıklarını sözlerine ekledi.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

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