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Dünya

Rakka'da YPG ile görüşen McGurk'tan askeri desteği artırma sözü

McGurk, YPG ve SDG komutanları ile görüşmelerde bulundu

17 Ağustos 2017 19:09

ABD Başkanı Donald Trump'ın IŞİD'le Mücadele Özel Temsilcisi Brett McGurk'ın, Suriye'nin Ayn İssa kasabasına giderek YPG ve Rakka Sivil Meclisi yetkilileri ile görüştüğü belirtildi.

Sputnik’ten Hikmet Durgun’un haberine göre, Brett McGurk ve IŞİD'le mücadele için kurulan uluslararası koalisyondan Komutan Yardımcısı Robert Jones, bugün öğle saatlerinde askeri bir helikopterle Rakka'nın kuzeyindeki Ayn İssa kasabasına gitti.

McGurk ve Jones burada Rakka Sivil Meclisi eş başkanları Leyla Mustafa ve Ömer Eluş'la görüştü. Görüşmede Rakkalı sivillerin durumu ele alınırken, Rakka'nın IŞİD'den alındıktan sonra nasıl eski haline döndürüleceği tartışıldı.

Habere göre, siviller için yardımların yetersizliğinden sitem edilirken McGurk'un Rakka Sivil Meclisi'ne yardım sözü verdiği belirtildi. Rakka yakınlarında YPG ve Suriye Demokratik Güçleri'nin (SDG) komutanları ile de görüşmelerde bulunan McGurk'un YPG ve SDG'ye askeri yardımları artırmaya söz verdiği aktarıldı.

McGurk daha önce de birçok kez Suriye'nin kuzeyinde YPG ve PYD yetkilileri ile görüşmüş, Türkiye bu görüşmelere tepki göstermişti. 

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