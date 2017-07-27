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Dünya

"SDG Rakka'nın yarısını aldı"

ABD destekli Suriye Demokratik Güçleri’nin (SDG) Rakka’daki operasyonu devam ediyor

27 Temmuz 2017 17:31

Suriye Demokratik Güçleri'nin Rakka'nın yarısını IŞİD'den aldığı belirtiliyor. ABD'nin hava saldırılarında en az 29 sivil hayatını kaybetti.

ABD destekli Suriye Demokratik Güçleri’nin (SDG) Rakka’daki operasyonu devam ediyor. Ağırlığını YPG’nin oluşturduğu SDG’nin Rakka’nın yarısını IŞİD’den temizlediği belirtilirken, ABD’nin son düzenlediği hava saldırılarında en az 29 sivilim hayatını kaybettiği haberi geldi.

 

"8 çocuk hayatını kaybetti"

 

Londra merkezli Suriye İnsan Hakları Gözlemevi’nin açıklamasına göre, ABD liderliğindeki IŞİD karşıtı koalisyonun dün düzenlediği hava saldırılarında ölen 29 kişinin sekizi çocuk. ‘Rakka Sessizce Katlediliyor’ isimli, kentteki sivil aktivistlerin kurduğu internet sitesi ise ölü sayısını 39 olarak verdi.

 

"Rakka'nın yüzde 45'ini aldık"

 

Diğer yandan, SDG’nin son ilerlemelerle birlikte Rakka’nın yarısını ele geçirdiği belirtiliyor. Suriye İnsan Hakları Gözlemevi ‘IŞİD’in sert direnişine rağmen Rakka’nın yüzde 50’si şu an SDG kontrolünde” açıklaması yaptı.

 

"Her yerde patlayıcı var"

 

Operasyona katılan Kadın Koruma Birlikleri’nin (YPJ) sözcüsü Nesrin Abdullah da AP ajansıyla söyleşisinde, kentin yüzde 45’ini kontrol altına aldıklarını söyledi. Abdullah, IŞİD’in çok fazla patlayıcı döşemiş olması nedeniyle ilerlemenin son dönemde yavaşladığını da ekledi.

Abdullah, “Rakka’nın her yerinde tuzaklar var ve bu, IŞİD’in zayıflığını gösteriyor. Sivilleri canlı kalkan olarak kullanmaları da ilerlemeyi yavaşlatıyor” dedi. (

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