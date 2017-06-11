SDG Rakka'da bir mahalleyi daha ele geçirdi

ABD destekli Suriye Demokratik Güçleri (SDG) Rakka'yı IŞİD kontrolünden geri alma operasyonunda kentin batısında bir mahalleyi ele geçirdiğini açıkladı. 2014'ten bu yana IŞİD tarafından kontrol edilen ve Suriye'deki yönetim merkezi olan kenti geri almak için aylardır süren askeri operasyonlar son haftalarda şiddetlenmişti.

Fransız haber ajansı AFP'ye göre, Suriyeli Kürt ve Arap birliklerinden oluşan SDG geçtiğimiz hafta kentin doğusundaki el Meşleb mahallesini ele geçirdikten sonra bugün de el Romaniye mahallesinin kontrolünü IŞİD'den aldıklarını açıkladı.

Kentten ayrılmak zorunda kalmış ancak hâlâ Rakka'daki tanıdıklarından haber alan Suriyeliler son 24 saatteki ABD güdümlü hava saldırılarında çoğunluğu sivil 50'den fazla kişinin hayatını kaybettiğini söyledi.

Rakka'nın merkezindeki Nur Caddesi'nde en az 10 kişinin öldüğünü söyleyen siviller, hava saldırılarının ABD'ye ait uçaklardan yapıldığını düşünüyorlar.

Londra merkezli muhalif Suriye İnsan Hakları İzleme Örgütü'ne göre SDP el Meşleb'e ek olarak el Sabahiya mahallesinin de yarısından fazlasında kontrolü ele geçirmiş durumda.

SDG kaynaklarına göre şehirde halen 3 bin ila 4 bin kadar IŞİD'li bulunuyor. Örgüt daha önce kentin kuzeyinden giriş yapmak isteyen SDG güçlerini durdurmayı başarmıştı.

IŞİD, her ne kadar son dönemlerde SDG, muhalif güçler ve Suriye rejimine karşı büyük kayıplar verse de, özellikle Fırat Nehri'nin yatağı ve çöller boyunca halen büyük bir toprak parçasını kontrol ediyor.

IŞİD iddiaları

Örgütün haber ajansı olarak kabul edilen Amaq'ta yayınlanan resimlerde ABD liderliğindeki koalisyonun saldırıda fosfor bombası kullandığı iddia edildi.

IŞİD'e göre tüm gece devam eden hava saldırılarında 33 kişi öldü, 25 kişi de yaralandı. Kentte bulunan aktivistlerin beyanatlarına göre de Rakka'ya ikinci kez üst üste yangın bombaları atıldı.

ABD destekli koalisyon ise yangın bombalarının kullanıldığını reddetmiyor ve ellerinden geleni yapmalarına karşı sivil kayıpların kaçınılmaz olduğunu belirtiyor.

Rakka'daki durum

Kent Irak'taki Musul ile birlikte örgütün son birkaç yıldır hem Suriye'de hem de yurtdışında saldırılarını planladıkları ana merkezlerden birisi haline geldi.

Rakka'da 80 bini Suriye'nin diğer yerlerinden gelenlerle birlikte 300 binden fazla insanın doğrudan IŞİD yönetimi altında yaşadığını inanılıyor. Birleşmiş Milletler İnsani İşler Koordinasyon Ofisi'nin tahminlerine göre geçtiğimiz aylarda kentten ayrılanlardan dolayı nüfus 160 bin civarında.

2011 yılında Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad yönetimine karşı başlayan protestolar kısa bir süre sonra çatışmalara ve iç savaş niteliğine bürünmüştü.

Ülkede şu ana kadar 320 binden fazla insanın hayatını kaybettiği tahmin ediliyor. Bölge devletleri iç savaşa doğrudan müdahaleden kaçınmıştı. Ancak 2015 yılında Rusya'nın Suriye rejimine destek vermek üzere muhalif gruplarla IŞİD'e karşı hava operasyonları başlatmış, ABD ise bir yandan SDG'ye destek verirken, diğer yandan da Donald Trump yönetiminde ilk kez rejim ve IŞİD mevzilerini bombalamıştı.

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AFP/Reuters, ÇÖ/MK