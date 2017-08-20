ABD'den SDG'ye yanıt: Suriye'de kalma planımız yok

ABD, IŞİD'in temizlenmesinin ardından Suriye’nin kuzeyinde on yıllarca kalacağını iddia eden Suriye Demokratik Güçleri’ne (SDG) yanıt verdi.

ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Heather Nauert, ülkesinin Suriye ve Irak'ı IŞİD’den temizlemenin ötesinde bir amacı olmadığını ifade etti.

Nauert, ülkeyi Suriyelilerin yönetmesini istediklerini belirtti ve ekledi: “Amacımız IŞİD’i yenmek ve bunun dışında başka bir şey yapmayacağız. Suriye’de kalmak planımız değil. Bizim planımız IŞİD’i dağıtmak.”

SDG sözcüsü Talal Silo Reuters’a yaptığı açıklamada, IŞİD’in temizlenmesinin ardından ABD güçlerinin Suriye’nin kuzeyinde on yıllarca kalacağını ve bölgede İncirlik'e alternatif bir üs kurabileceğini ileri sürmüştü.