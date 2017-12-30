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Dünya
Deutsche Welle

ABD Savunma Bakanı'ndan Suriye Devlet Başkanı Esad'a 'Kürtlere müdahale' uyarısı

"Bu bir hata olur"

30 Aralık 2017 03:27

ABD Savunma Bakanı Jim Mattis, Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad'ı ABD'nin desteklediği Suriyeli Kürt gruplara yönelik olarak operasyon düzenlememesi konusunda uyardı ve "Bu bir hata olur" dedi.

Pentagon'da gazetecilere yaptığı açıklamada Suriye'ye ilişkin sorulara yanıt veren 'Kuduz Köpek' lakaplı Savunma Bakanı, "Daha önce bizim bir tarafta, Rusların da bir başka tarafta operasyonlar düzenleyebileceğini söylemiştik. Biz operasyonlara devam ediyoruz. Hiçbir şey değişmedi" dedi. Mattis, ancak bu sınırın aşılmasının "hata olacağını" sözlerine ekledi.

Esad'ın açıklaması

Suriye lideri Beşar Esad bir süre önce ülkesinde "Kürtler" diye tanımlanan grupların aslında sadece "Kürtler" olmadığını belirterek, "Başta Amerikan komutası olmak üzere yabancı bir ülke için çalışan herkes haindir" açıklamasını yapmıştı.

ABD'nin Suriye'de IŞİD'le mücadele kapsamındaki başlıca müttefiki olan Suriye Demokratik Güçleri'nin (SDG) belkemiğini Kürt Halk Savunma Birlikleri (YPG) oluşturuyor.

Türkiye'nin PKK'nın Suriye kolu olarak gördüğü ve terör örgütü olarak tanımladığı YPG'nin, SDG çerçevesinde ABD'den silah yardımı alması Ankara-Washington ilişkilerinde de gerilime yol açmıştı. IŞİD'in son dönemde Suriye'nin büyük bölümünde yenilgiye uğratılması, ABD destekli SDG ile Rusya destekli rejim güçlerini karşı karşıya getirdi.

AFP/HS/ÇÖ
© Deutsche Welle Türkçe

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

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