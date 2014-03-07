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ABD savaş gemisi İstanbul Boğazı'ndan geçti

Ukrayna ve Kırım'da tırmanan krizin ardından bölgedeki askeri hareketlilik de devam ediyor

07 Mart 2014 18:54

Ukrayna ve Kırım’da yaşanan siyasi krizin uluslararası bir diplomasi krizine dönmesinin ardından bölgede baş gösteren askeri hareketlilik devam ediyor. 
Rus ordusunun Kırım'da kontrolünü arttırmasıyla derinleşen kriz nedeniyle, Çanakkale ve İstanbul boğazlarındaki hareketlilik de artıyor. Son bir hafta içerisinde önce Rus ve Ukrayna savaş gemilerinin geçtiği Boğazlardan, bugün de ABD 'nin güdümlü füze destroyeri 'USS Truxtun' geçiş yaptı. Sabah saatlerinde Çanakkale Boğazı’ndan geçen destroyer, şu sıralar da İstanbul Boğazı’ndan geçiyor. ABD donanmasına ait "USS Truxtun" adlı askeri gemi saat 15.30 sıralarında İstanbul Boğazı'na girdi. Karadeniz'e giden geminin geçişi devam ediyor. 
Truxtun güdümlü füze destroyerinin, “Bulgaristan ve Romanya donanmaları ile Karadeniz’de yapacağı tatbikat için Yunanistan’dan yola çıktığı”, Boğaz geçişlerinin, Ukrayna krizinin tırmanmasından önce planlandığı belirtiliyor. 
 

Boğaz, 2 saat onun için mi kapatıldı?

 
Bu arada ABD savaş gemisinin geçişine kısa bir süre kala İstanbul Boğazı’nda ilginç bir gelişme yaşandı. Boğaz, Gemi Trafik Hizmetleri Merkezi tarafından, saat 12.40 itibariyle çift yönlü olarak gemi trafiğine kapatıldı. Bu kapatmaya gerekçe olarak “düşük görüş” seviyesi gösterildi. Oysa bu saatlerde İstanbul Boğazı’nda herhangi bir sis ya da pus yoktu.
Boğaz yaklaşık 2 saat kapalı kaldıktan sonra, saat 14.40’ta “görüş şartlarının iyileşmesi” gerekçe gösterilerek yeniden gemi trafiğine açıldı. Bundan kısa bir süre sonra da ABD destroyeri Boğaz’ın güney ağzından giriş yaptı.

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