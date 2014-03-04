Rusya'dan ABD'ye rest: Biz de doları vururuz

ABD Başkanı Barack Obama’nın Ukrayna’daki gelişmeler karşısında Rusya’ya yönelik sert ekonomik yaptırımlarla izolasyon süreci başlatılacağı açıklamasına Rusya’dan karşı açıklama geldi. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in ekonomi konular danışmanı Sergey Glaziyev, “ABD ilan ettiğini pratikte hayata geçirmeye kalkışırsa Rusya dolardan vazgeçerek başka döviz türlerine yönelecektir. Kendi ulusal hesap sistemimizi kurarız” dedi.

Ukrayna krizi gölgesinde batıdan gelen sert ekonomik yaptırım uyarıları yüzünden Rusya sadece geçtiğimiz pazartesi günü borsanın yüzde 12 çakılması sonucunda sermayesinden 72 milyar dolar kaybetmişti.

Salı sabahı bir parça toparlanma sinyali veren Rusya borsası Glaziyev’in bu açıklaması ardından günü nasıl kapatacağı bilinmiyor. Rusya merkez bankası sadece dün piyasaya 10 milyar dolar akıttığı da RBK ajansı tarafından dile getiriliyor.