ABD: Rusya'nın 'Türkiye ile IŞİD arasında petrol ticareti' iddiasını reddediyoruz

Pentagon'dan bir yetkili, Türkiye'nin IŞİD'den petrol aldığına dair ellerinde bir kanıt olmadığını ve Türkiye'ye yönelik suçlamaları reddettiklerini söyledi. ABD Savunma Bakanlığı yetkilisi Elissa Smith, RİA Novosti haber ajansına yaptığı açıklamada, ''Türkiye hükümetinin IŞİD'le petrol kaçakçılığıyla ilgili bir anlaşması olduğu yönündeki iddiaları reddediyoruz'' dedi. Anadolu Ajansı'da ABD Dışişleri Bakanlığı'ndan bir yetkilinin ülkesinin, Rusya'nın iddialarını reddettiğini söylediğini aktardı.

''Türkiye Suriye sınırında güvenliği artırmak için uluslararası partnerleriyle birlikte gerekli adımları atıyor'' ifadelerini kullanan Smith, ''Buradaki amacımız IŞİD'in yasadışı petrol ticaretini önlemek'' diye konuştu.

Smith'in açıklaması, Rusya Savunma Bakanlığı'nın, Suriye'de IŞİD'in kontrolünde olan bölgelerden çıkarılan petrolün tankerlerle Türkiye'ye taşındığını gösteren belgeler yayınlaması ardından geldi. Rus yetkililer, Türkiye'ye sokulan petrolün bir bölümünün iç pazara sunulduğunu, bir bölümünün de Türkiye sınırları dışına çıkarıldığını söylemişti.