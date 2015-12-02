Rusya'nın 'IŞİD petrolü iddiaları' doları dalgalandırdı

Türkiye’nin hava sahası ihlali gerekçesiyle, Suriye sınırında Rus savaş uçağını düşürmesi ardından geçen hafta yönünü yukarı çeviren dolar/TL bugün Rusya’dan gelen açıklamalarla dalgalandı Rusya Savunma Bakanlığı, IŞİD'le yasadışı petrol ticaretine Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan ve ailesi ile üst düzey siyasi kadroların da karıştığını iddia etti

Businessht'de yer alan habere göre; Rus Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov’un Türk mevkidaşı Mevlüt Çavuşoğlu ile görüşmeyi reddetmeyeceğini ifade etmesinin ardından dolar 2,8750 seviyelerine kadar gerilerken, Rusya Savunma Bakanlığı’nın Türkiye’yi IŞİD ile ilişkilendiren iddialarının ardından TL’deki iyimserlik azaldı ve satışlarla karşılaşan BIST-100 endeksi de gün içindeki kazançlarını geri vererek eksiye geçti.

Beklentilerin üzerinde gelen ADP özel sektör istihdamı verisi de dolardaki yükselişi güçlendirdi.

TEB Yatırım Stratejisti Işık Ökte, Rusya Savunma Bakanı’nın açıklamalarının etkisiyle Türk Lirası’nın dolar karşısındaki kazançlarının sınırlandığına dikkat çekti.

Reuters’a konuşan bir bankanın döviz masası işlemcisi, “Rusya’nın iddiaları piyasadaki iyimserliği azalttı. İddialar çok ciddi ve kişilere de suçlamalar getiriyor. Hafta başından beri görülen iyimserlik bu açıklamalarla ciddi azaldı” dedi.