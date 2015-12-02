Erdoğan'dan Rusya'ya: IŞİD'le petrol ticaretini ispat etsinler, bir dakika durmam

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Rus uçağının düşürülmesine ilişkin olarak, "Her millet, her ülke karşısındaki ülkeye saygı duymalı ve onun onuru ile oynamamalı" dedi. "Bazı konularda anlaşamasakta ilişkilerimizi özellikle son yıllarda gayet iyi ilerlettik" diyen Erdoğan, "Bu krizin daha fazla ilişkilerimizi bozmasına izin vermek istemiyoruz. Rusya'nın tepkilerinin devam etmesi halinde elbette biz de kendi tedbirlerimizi almak zorunda kalacağız" diye konuştu. Erdoğan "DAEŞ petrolünü Türkiye'nin sattığına yönelik iftirayı kimsenin atmaya hakkı yoktur. Türkiye bir terör örgütünden petrol alacak kadar ahlaki seviyeden yoksun değildir" dedi.

Erdoğan, "Özellikle DAEŞ'in petrollerini Türkiye alıyor deme hakkına kimse sahip değildir. Türkiye bir terör örgütünden petrol alacak kadar değerlerini kaybetmemiştir. Bu iftirayı atanlar bunu ispat etmek zorundadır. Ben bu iftirayı ispat ederlerse cumhurbaşkanlığı koltuğunda bir dakika durmam" diye konuştu.

Bugün Rusya Savunma Bakanlığı bir basın toplantısı düzenleyerek, Türkiye'nin IŞİD'le yasadışı petrol ticareti yaptığı iddiası yinelemişti. Rusya Savunma Bakan Yardımcısı Anatoly Antonov, IŞİD'in elindeki petrol tesislerinin bombalanmasına ilişkin görüntüler ve bazı haritaların da paylaşıldığı basın toplantısında "Verilere göre bu yasa dışı ticarete Türkiye’nin üst düzey siyasi yönetim kadrosu, Cumhurbaşkanı Erdoğan ve ailesi karışmıştır" iddiasını öne sürmüştü.

Katar ziyareti kapsamında Katar Üniversitesi'nde açıklamalar yapan Erdoğan'ın konuşmasından satır başları şöyle:

Şahsıma verilen fahri doktora için teşekkür ediyorum. Tüm Katarlı kardeşlerime gösterdikleri samimi misafirperverlik için şükranlarımı sunuyorum.

Türkiye ve Katar gücünü ortak kültürümüzden alan mükemmel ilişkilere sahip iki ülkedir. İlişkilerimizin her geçen gün daha iyiye gidiyor. Katar ve Türkiye arasındaki ilişkiler konusunda farklı bir sinerji meydana getirdik. Biz Katar'ın istikrar ve güvenliğini kendi istikrar ve güvenliğimizden ayrı görmedik, görmüyoruz.

Katar Üniversitesi'nde bir Türkoloji bölümü açmak için bugün girişimde bulunduk. Bu projeye destekten ötürü şahsım milletim adına şükranlarımı sunuyorum. Ben sizlere bir adım daha ötesini teklif ediyorum, Türkçe ile birlikte ülkemizin kültürünü gelin Türkiye'de yaşayarak öğrenin.

"Bizzat telefonla aradım"

Bilindiği gibi 24 Kasım tarihinde üzücü bir hadise yaşadık. Hatay sınırımızda milliyeti bilinmeyen 2 savaş uçağı sınırımızdan içeri girdiler. Bu uçaklardan biri devriye görevi gören uçaklarımız tarafından düşürüldü. Daha sonra bu uçağın Rusya'ya ait olduğu anlaşıldı. Geçen yıl yine Karadeniz'de yaklaşık 15 dakika hava sahamız ihlal edildi. O zaman telefonla kendim aradım bir yanlışlık oldu dediler ve bundan sonra olmayacağını söylediler ama bu defa yine oldu. Her ülke hangi güce sahip olursa olsun karşısındaki ülkeye saygı duymalıdır.

"Rusya Suriye'de zulme ortak oluyor"

Suriye'de 400 bin insanı öldüren bir katil Esed'in ülkesinde sizin ne işiniz var? Zulme rıza zulümdür. Sizde onlarla beraber hareket ediyorsanız bu zulme ortak oluyorsunuz. Angajman kuralları standart bir uygulamaya sahiptir. Her hangi bir ülkeyi hedef almamız mümkün değil. Biz şuana kadar duygusal davranmadık, bundan sonra da duygusal davranmayacağız. Bu sorunun ilişkilerimize daha fazla yansımasını istemiyoruz. Tüm dünya haklılığımızı kabul ederken Rusya'nın takındığı tutum bizi gerçekten üzüyor.

"Kimsenin Türkiye'nin DAEŞ petrolünü sattığına yönelik iftirayı atmaya hakkı yoktur"

Her millet, her ülke, karşısındaki ülkeye saygı duymalı ve onun onuru ile oynamamalı. Bazı konularda anlaşamasakta ilişkilerimizi özellikle son yıllarda gayet iyi ilerlettik. Bu krizin daha fazla ilişkilerimizi bozmasına izin vermek istemiyoruz. Rusya'nın tepkilerinin devam etmesi halinde elbette biz de kendi tedbirlerimizi almak zorunda kalacağız. DAEŞ petrolünü Türkiye'nin sattığına yönelik iftirayı kimsenin atmaya hakkı yoktur. Türkiye bir terör örgütünden petrol alacak kadar ahlaki seviyeden yoksun değildir.

Özellikle DAEŞ'in petrollerini Türkiye alıyor deme hakkına kimse sahip değildir. Türkiye bir terör örgütünden petrol alacak kadar değerlerini kaybetmemiştir. Bu iftirayı atanlar bunu ispat etmek zorundadır. Ben bu iftirayı ispat ederlerse cumhurbaşkanlığı koltuğunda bir dakika durmam.

"Kökeninde Filistin meselesi var"

Bugün Ortadoğu'da yaşanan bir çok sorunun kökeninde Filistin meselesi vardır. Vatansız topraksız bırakılmış bu kardeşlerimizle ilgili adaletsizlik mutlak suretle giderilmelidir. Türkiye Filistinli kardeşlerimizin yanlarında olmaya onların haklı davalarını desteklemeye devam edecektir. Bu anlayışla Filistinli kardeşlerimizin beklentilerini karşılamaya devam edeceğiz. Haremi Şerif'te esas olan Müslümanların rızasıdır. Bu anlamda İslam İşbirliği Teşkilatı'na çok iş düşüyor. Türkiye'de düzenlenecek zirvede bu konunun dikkate alınacağına inanıyorum.