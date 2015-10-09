ABD, patriotlarını geri çekmeye başladı

Suriye’den gelebilecek füze saldırısı tehdidine karşı Türkiye’nin NATO’ya başvurusuyla 2013’ün ocak ayında ABD tarafından Gaziantep 5’inci Zırhlı Tugay Komutanlığı’nda konuşlandırılan ve ekim ayında da görev süresi dolan Patirot Hava ve Füze Savunma Birlikleri geri çekiliyor.

Geçen 16 Ağustos’ta Türkiye ve ABD tarafından yapılan ortak açıklamada, tehdit algılamasının değişmesi (Suriyenin elinde kalan füzelerin Türkiye’yi vuramayacağı) nedeniyle geri çekileceği açıklanan Patirot hava savunma sisteminin sökülmesi işlemleri başladı.

Sökülen füze rampaları, askeri araçlarla birlikte ABD’ye gönderilmek üzere karayoluyla Hatay’ın İskenderun ilçesine götürüldü.



Polisin eskortluğunda kente götürülen Patriotlar İskenderun liman sahasına alındı. Patriotların gemiyle ABD’ye gönderileceği belirtilirken, çekilmenin ne zaman tamamlanacağı konusunda ise bir açıklama yapılmadı.



Diğer Patriot sistemleri ise Kahramanraş ve Adana’da konuşlandırılmıştı. Bu sistemler görevlerini sürdürüyor.