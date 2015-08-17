Almanya'dan sonra ABD de Türkiye'deki patriotlarını geri çekiyor

ABD ve Almanya'dan gelen açıklamalarda NATO görevi kapsamında Türkiye'de bulunan Patriot füzelerinin, görev sürelerini doldurduktan sonra geri çekileceği, görevlendirmelerde herhangi bir süre uzatımının söz konusu olmayacağı açıklandı.

BBC Türkçe'de yer alan habere göre, 2013'ten bu yana Türkiye'de bulunan ABD'ye ait Patriot füzelerinin Ekim ayında görev sürelerini doldurduktan sonra modernizasyon için ABD'ye gönderileceği ifade edildi.

Türkiye ile ABD tarafından yapılan ortak yazılı açıklamada "ABD ve NATO Türkiye'nin güvenliğini ve istikrarını destekleme konusunda kararlıdır" dendi ve gerekli görülmesi halinde füze bataryalarının 'bir hafta içerisinde 'yeniden Türkiye'ye gönderileceği ifade edildi.

Almanya Savunma Bakanı Ursula von der Leyen ise hafta sonu yaptığı açıklamada, Türkiye'de bulunan ve üç yıllık görev süresini Ocak ayında dolduracak olan patriot füzeleri için parlamentodan süre uzatımı talep etmeyeceklerini açıkladı.

Von der Leyen, füzelerin görev süresinin neden uzatılmadığını ise Savunma Bakanlığı'nın internet sitesinde yayınlanan yazılı bir açıklamada şu özlerle ifade etti:

"2013'ten bu yana Suriye'den Türkiye'ye yönelik tehditlerin yapısı değişti. O dönemde [Suriye] Devlet Başkanı Beşar Esad birincil tehditken, şu anda asıl tehdit unsuru IŞİD haline geldi."

2013 yılında Ankara'nın Suriye'de artan riskleri işaret ederek NATO müttefiklerine yaptığı çağrı sonrası ABD, Almanya ve Hollanda Patriot füze bataryalarını Türkiye'ye göndermişti.

Hollanda görev süresini bu yıl doldurmuş ve füze bataryalarını geri çekmişti. Hollanda Patriotlarının yerini İspanya'ya ait füzeler almış durumda.