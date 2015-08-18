Patriotların çekilmesine asker yorumu: Demek ki Batı Esad'la anlaşmış

Emekli Hava Korgeneral Erdoğan Karakuş, ABD ve Almanya'nın Türkiye'de bulunan Patriot füzelerini geri çekme kararının, Batı'nın Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad'la anlaşmış olduğunun göstergesi olduğunu ifade ederek, "Şimdi ABD ve NATO, Esad'la yavaş yavaş bir anlaşma yoluna girmiş durumda. Suriye'den herhangi bir füze taarruzuna karşı Patriot'ların kalmasına ihtiyaç kalmadığı düşünülüyor" dedi.

Sputnik'e konuşan Erdoğan Karakuş, Patriot füzelerinin Kürecik'teki füze kalkanını ve ABD'nin Türkiye'deki birliklerini koruma amacıyla yerleştirildiğini ifade ederek, "Şimdi ABD ve NATO, Esad'la yavaş yavaş bir anlaşma yoluna girmiş durumda. Suriye'den herhangi bir füze taarruzuna karşı Patriot'ların kalmasına ihtiyaç kalmadığı düşünülüyor. Bu, Batı'nın Esad'la anlaşmış olduğunun göstergesidir. Artık Esad tarafından Suriye'den herhangi bir hava saldırısı beklenmediği, bu nedenle de Patriot'lara ihtiyaç kalmadığı yorumları yapılıyor" dedi.

"Ankara'ya 'esas tehdit IŞİD' mesajı veriliyor"

Karakuş, Patriot füzelerinin, öncelikli olarak Suriye'den Türkiye'ye gelme tehlikesi olan füze tehdidine karşı yerleştirildiğinin açıklandığını anımsatırken, Patriotların çekilmesiyle Türkiye'ye ABD tarafından "Esad'ı tehlike olarak görmüyoruz, oradan füze saldırısı beklenmesi söz konusu değil. Biz zaten IŞİD'i ortadan kaldırma konusunda işbirliği halindeyiz. Bizim için esas tehdit IŞİD'dir, onların da uzun menzilli füzesi olmadığı için bu Patriotları çekiyoruz" mesajı verildiğini söyledi.

'Patriotların çekileceğini duyan Türk yetkililer mosmor oldu'

Emekli Hava Korgeneral Erdoğan Karakuş, Almanya'nın ise Türkiye'nin PKK'ya yönelik hava harekatından sonra, "PKK'nın Almanya'da uzantıları var. Oradaki Patriotları çekelim ve topraklarımızda terör söz konusu olmasın' düşüncesiyle hareket etmiş olabileceğini kaydetti. Karakuş'a göre, Patriot'ların çekilmesi ile İran'a da bir jest yapıldığı görüşünü dile getirdi.

'ABD, Çin'in etrafına güç kaydıracak'

Karakuş, küresel hava hakimiyeti konusunda ABD'ye rakip olarak Çin'in öne çıktığını ifade ederek sözlerini şöyle sürdürdü:

"Çin'in doğusundaki denizlerle ilgili olarak Japonya, Güney Kore, Tayvan, Malezya ve hatta Filipinler'le sıkıntı yaşıyor. Bu nedenle, Çin'in güneyine düşen bir noktada denizin altında bulunan kayalıklar doldurularak hava üssü yapıyor. O bölgede, hava üssüyle hakimiyet kurmaya çalışıyorlar. Bu hava üssü kurulup da 100 uçak yerleştirildiği takdirde, o bölgenin tamamında hakimiyet kurmaları söz konusu olacak. Bu nedenle Japonya, Güney Kore gibi devletler ABD'den yardım ister konuma geldi. ABD o bölgeye daha çok güç kaydırma durumunda. Diğer yandan, Rusya'nın Ukrayna ile olan gerilimi nedeniyle yeni bir tavır alma şekli söz konusu olabilir."