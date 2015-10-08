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Dünya
Deutsche Welle

NATO Türkiye'deki Patriotları tartışıyor

Türkiye, Brüksel'deki NATO savunma bakanları toplantısında Patriot füzelerinin görev süresinin uzaltılmasını önerdi. Almanya öneriye sıcak bakmıyor.

08 Ekim 2015 20:24


Rus savaş jetlerinin Türkiye hava sahasını ihlali sonrasında, Türkiye NATO'dan Patriot füze sistemlerinin görev süresinin uzatılmasını istedi. Hem Almanya hem de ABD Kahramanmaraş'ta konuşlu bulunan Patriot füze sistemlerini çekeceklerini ağustos ayında duyurmuştu. Almanya Savunma Bakanı Ursula von der Leyen taleple ilgili olarak “Konu hangi tehdidin nasıl bertaraf edilebileceği ile ilgilidir ve mevcut bağlamda (Patriotları çekme) kararı doğrudur” dedi.

NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg Brüksel’deki zirve sonrasında bir açıklama yaptı. “Türkiye'nin NATO'nun içindeki ikinci büyük askeri güç” ve “son derece güçlü bir müttefik olduğunu” belirten Stoltenberg “Türkiye'ye desteğimiz sürüyor. Daha çok destek gerekirse buna da hazırız” dedi. Stoltenberg İttifak'ın 48 saat içinde konuşlanma kapasitesi olduğunu vurgulayarak “Gerekirse bunu yapabiliriz” diye konuştu.

Norveç eski Başbakanı Jens Stoltenberg Rusya'nın Suriye'deki askeri faaliyetlerine de atfen “Rusya modern silahlarını burada test ediyor ve Rusya'nın burada varlığını artırdığını görüyoruz” dedi. “Suriye'deki harekat bir NATO harekatı değildir. Bunu hatırlatmamız lazım. Bu ABD'nin önderliğinde gerçekleştirilen bir harekattır” diyen Stoltenberg “İsteğimiz zaman konuşlanabileceğimizi NATO'nun düşmanları bilmelidir” diye konuştu.

Rus savaş jetleri haftasonu defalarca Türk hava sahasına kısa süreli olarak girmişti. Türkiye ve NATO'dan sözkonusu hava sahası ihlalleriyle ilgili uyarı niteliğinde açıklamalar gelmişti.

NATO, Suriye'den gelebilecek bir füze saldırısına karşı Türkiye'yi korumak için 2013 yılında Almanya, Hollanda ve ABD'den üç Patriot savunma birliğini Kahramanmaraş'a konuşlandırmıştı. Misyonun görev süresi 2016 yılının ocak ayında doluyor.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

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