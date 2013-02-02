ABD ordusunda 'siber savaşçı' dönemi

Açıklanan ABD Savunma Bakanlığı bütçesine göre "siber savaşçı" statüsünde istihdam edilen personel sayısı tam 5 kat artışla 5 bine çıkarılacak.

Irak ve Afganistan’dan çekilen Amerikan Ordusu, ağırlığını sanal dünyaya kaydırıyor. ABD Savunma Bakanlığı, binlerce yeni ‘siber savaşçı’ kadrosu açtı. Bu yeni kadrolar, bakanlığın bir çok kalmeinde tassarrufa gidilirken açıldı.

ABD Savunma Bakanlığı, siber baskın ihtimaline karşı üÜç aşamalı siber savaş stratejisi geliştirildiğini açıkladı. İlk aşamada sanayi altyapısı ve ulusal güvenlik açısından önem taşıyan tesislerin korunmasını için adımlar atıldı. İkinci aşamada Savunma Bakanlığı’nın sanal güvenlik duvarları güçlendirildi.

Üçüncü aşamada ise dünya genelinde operasyonlar düzenleme kabiliyetine sahip siber savaşçı sayısının artırılması geliyor. İran’ın nükleer programını hedef alan ve bilgi sızdırmaya yönelik olan Stuxnet ve Flame virüs saldırıları, Amerika’nın siber savaş stratejisinin üçüncü aşamasının ne gibi boyutlar alabileceğine bir örnek olarak gösteriyor. Stuxnet ve Flame resmi olarak kabul edilmese de bazı uzmanlarca Amerikalı siber savaşçılara mal edilmişti.

Ayrıca, 2012 yılında hackerlerın ABD merkezli enerji şirketlerinin bazı kilit mekanizmalara girişi düzenleyen şifreleri elde etmek amacıyla saldırılar düzenlediği ortaya çıkmıştı. Hackerların, sözkonusu şifrelerle hayati önem taşıyan endüstriyel altyapı sistemlerinin kontrolünü elde etmeyi amaçladığı belirlenmişti.

(Deutsche Welle)