-STUXNET VİRÜSÜ İRAN'I VURMAYA DEVAM EDİYOR TAHRAN (A.A) - 27.09.2010 - İran'da devlete bağlı bilgisayar teknolojileri şirketinin başkan yardımcısı Hamid Alipur, ülkede şimdiye kadar 30 bin bilgisayarı etkileyen Stuxnet virüsünün, sanayi tesislerinin bilgisayar sistemlerine yönelik saldırılarının sürdüğünü bildirdi. Resmi İRNA ajansının haberine göre, Alipur, siber saldırıların sürdüğünü ve virüsün yeni biçimlerde yayılmaya devam ettiğini belirterek, "Virüsün gelişimini gözlemliyor ve kontrol ediyoruz. İki ayda ortadan kaldırmayı planlıyorduk ama istikrarlı değil ve temizlik operasyonu başlattığımızdan beri üç yeni biçimi ortaya çıktı" dedi. Alipur, bu sektörde çalışan personelin bilgisayarlarının internete bağlanmasalar bile etkilenebildiğini belirtti. İranlı yetkili, bu virüsü üretmek için büyük yatırım yapıldığını savunarak, virüsün kapasitesi incelendiğinde bunun normal bir bilgisayar tarafından üretilmediğini, bir dizi örgüt ve ülke tarafından düzenlendiğini anladıklarını söyledi. Haziranda ortaya çıkan Stuxnet virüsünün, petrol ve doğalgaz boru hatları, petrol platformları, elektrik santralleri ve diğer sanayi kuruluşlarını kontrol etmekte kullanılan Alman Siemens şirketinin programını hedeflediği kaydediliyor. Bunu "bilişim yoluyla sabotaj" olarak niteleyen İranlı uzmanlar, virüsün etkilediği kuruluşlarda fiziki tahribata yol açmak için bazı faaliyetlerin yönetimini değiştirdiğine işaret etti. Uzmanlar, özellikle İran'da etkili olan Stuxnet virüsünün, Hindistan, Endonezya ve Pakistan'da bilgisayarlara bulaştığını ifade ediyor. Bazı batılı uzmanlar, virüsün yakında hizmete girecek Buşehr nükleer santralini hedeflemiş olabileceğini belirtirken, İranlı yetkililer, Buşehr'in etkilendiği haberlerini yalanladılar.