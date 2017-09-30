T24 LogoT24 Logo
Dünya

ABD: Kuzey Kore'nin müzakere niyeti olup olmadığını inceliyoruz

"Derinlemesine inceliyoruz, bizi izlemeye devam edin”

30 Eylül 2017 20:08

Amerika Birleşik Devletleri (ABD) Dışişleri Bakanı Rex Tillerson Çin'in başkenti Pekin'de Devlet Başkanı Şi Cinping ve Dışişleri Bakanı Vang Yi ile biraraya geldi. Çinli mevkidaşı ile görüşme sonrası gazetecilere bir açıklama yapan Tillerson, Kuzey Kore’nin müzakere niyeti olup olmadığını incelediklerini söyledi.

Dışişleri Bakanı, "Derinlemesine inceliyoruz, bizi izlemeye devam edin” ifadesini kullandı ve "Konuşmak istiyor musunuz diye soruyoruz. Pyongyang ile iletişim kanallarımız var. Karanlık bir durumda değiliz, Pyongyang ile iki üç açık kanalımız var” şeklinde konuştu.

Kuzey Kore ile iletişim kurabildiklerini belirten Tillerson, arabuluculuğun Çin tarafından mı yapıldığı sorusuna "kendi kanalları” olduğu yanıtını verdi.

Çin Dışişleri Bakanı Vang Yi de ikili ilişkilerin bozulmaması için ABD'nin Çin’in Tayvan konusundaki kaygılarına saygı göstermesi gerektiğini vurguladı.

ABD’nin en son Tayvan ile askeri ilişkilerini genişletmesi ve adaya silah satması Çin’in tepkisini çekmişti.

Çin ile Tayvan arasındaki ilişkiler bağımsızlık yanlısı Demokratik İlerici Parti'nin lideri Tsai-Ing-Wen'in geçen yıl en büyük rakibine büyük fark atarak cumhurbaşkanlığına seçilmesi sonrası kötüleşme seyrine girmişti.

Pekin’den yapılan açıklamalarda Tayvan konusunun ABD ile Çin arasındaki en hassas ve önemli konu olduğu sık sık vurgulanıyor.

Trump'ın kasım ayında yapacağı ziyaret

Tillerson'un temaslarında önemli bir başlık da ABD Başkanı Donald Trump’ın kasım ayında Çin'e yapacağı ziyaret. Trump’ın, eşi Melania ile birlikte 3-14 Kasım tarihleri arasında Japonya, Güney Kore, Çin, Vietnam ve Filipinleri kapsayan bir Asya turuna çıkması planlanıyor.

ABD Başkanı'nın Vietnam’da düzenlenecek Asya Pasifik Ekonomik İşbirliği forumuna ve Filipinler’deki Güneydoğu Asya Ülkeleri Birliği (ASEAN) toplantısına katılması hedefleniyor.

Çin Devlet Başkanı Şi Cinping planlanan bu seyahatle ilgili olarak, "Başkan Trump'ın Çin'e yapacağı ziyaretin Çin-ABD ilişkilerinin daha da geliştirilmesi için önemli bir fırsat anlamına geldiğini düşünüyorum” dedi.

Trump'ın ziyaretinin "özel, harika ve başarılı” olacağına inandığını belirten Şi iki lider arasında "iyi işleyen bir ilişki ve kişisel bir dostluk” olduğunu vurguladı.

ETİKETLER

ABDKuzey KoreÇinRex TillersonAçıklama

İlgili Haberler

Kuzey Kore'de ABD karşıtı miting: Amerikan emperyalistlerine ölüm

Mitinge 100 binden fazla kişinin katıldığı aktarıldı

Kuzey Kore: Trump'ın açıklamaları savaş ilanıdır!

Beyaz Saray Sözcüsü Sarah Sanders: Kuzey Kore'ye savaş ilan etmedik, bunun önerisi bile garip

Trump'tan Kuzey Kore'ye yeni yaptırım

ABD, 8 Kuzey Kore bankası ve yurt dışında yaşayan 26 banka çalışanı hakkında yaptırım kararı aldı

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya’da siyasi reform: İktidar yeniden yapılandırılıyor...

"Ulusalcılar ve iktidar Kılıçdaroğlu karşıtlığında birleşti"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

Ahmet Hakan, eski CHP'li vekilin sözlerine sinirlendi; yayından aldı: Bağlamayın...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Alabalık çiftliğinde 'balıkları çalan' yaban kedisi yakalandı: Asıl 'sorun' su...

Porno gençleri cinsellikten uzaklaştırıyor...

AKP'de bir istifa daha: Eski vekil "Her şey daha güzel...

Elazığ'da 6,6 büyüklüğünde deprem!...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24