Kuzey Kore: Trump'ın açıklamaları savaş ilanıdır!

Kuzey Kore Dışişleri Bakanı Ri Yong Ho, "Trump'ın son açıklamaları savaş ilanıdır, ABD'yi vurma hakkımız var" dedi. Beyaz Saray Sözcüsü Sarah Sanders ise konuya ilişkin açıklamasında "Kuzey Kore'ye savaş ilan etmedik, bunun önerisi bile garip" ifadelerini kullandı.

Kuzey Kore Dışişleri Bakanı, hafta sonu Kuzey Kore sınırında uçuş yapan Amerikan Hava Kuvvetlerine ait B-1B Lancer bombardıman uçaklarını vurmakla tehdit etti.

Birleşmiş Milletler (BM) 72. Genel Kurulu görüşmeleri için New York'ta bulunan Ri, gazetecilere yaptığı açıklamada, ABD ve ülkesi arasında artan gerginliği değerlendirdi.

BM ve uluslararası toplumdan da savaş tehditlerinin gerçekleşmemesi yönünde sesler yükseldiğini söyleyen Ri, uluslararası toplumun, Kuzey Kore'yi savaşla tehdit eden ilk ülkenin ABD olduğunu unutmaması gerektiğini ifade etti.

"Ülkesine savaş ilan eden ABD'ye karşı her türlü önlemi alma hakkına sahip olduklarını" savunan Ri, "Hava sahamızda olsun ya da olmasın, ülkemizin yakınlarındaki Amerikan bombardıman uçaklarını vururuz." dedi.

Pentagon'dan Kuzey Kore'ye yanıt

Pentagon Sözcüsü Robert Manning, yaptığı açıklamada Kuzey Kore Dışişleri Bakanı Ri Yong-ho'nun açıklamalarına yanıt verdi.

Açıklamada, "Kuzey Kore provokatif eylemlere son vermezse Trump'a seçeneklerimizi sunacağız" ifadelerini kullandı.

Beyaz Saray: Savaş ilan etmedik

Beyaz Saray Sözcüsü Sarah Sanders Kuzey Kore Dışişleri Bakanı Ri Yong-ho'nun bugün yaptığı "ABD bize savaş ilan etti, vurma hakkımız var" açıklamasını da değerlendirdi ve "Kuzey Kore'ye savaş ilan etmedik. Bunun önerisi bile garip" dedi.

Çin'den itidal çağrısı

Çin'in BM Elçisi Liu Jieyi Reuters'a konuşarak itidal çağrısında bulundu. 'İki ülke arasındaki tansiyon çok tehlikeli bir noktada' ifadelerini kullanan Liu, 'ortamın bu kadar gerilmesi hiç kimsenin çıkarına olmaz, iki taraf da bir an önce sakinliğe davet ediyoruz' diye konuştu.

İki ülke için tek yolun diyalog olduğunun altını çizen Liu, 'alternatif yol felakete yol açar' uyarısında bulunuldu.

Gerginlik tırmanıyor

ABD Başkanı Donald Trump, Kuzey Kore lideri Kim Jong-un'un kendisine seslendiği açıklamalarının ardından, "Deli adam daha önce hiç olmadığı kadar sınanacak!" açıklaması yapmıştı.

Kuzey Kore lideri Kim Jong-un, ABD Başkanı Donald Trump’ın BM kürsüsünde söylediği ‘Kuzey Kore'yi tamamen yok ederiz’ sözlerinin ardından yaptığı açıklamada, Pyongyang yönetimini hedef alan tehditlerin bedelinin ağır olacağını söylemişti.

ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon), hafta sonu Amerikan Hava Kuvvetlerine ait B-1B Lancer bombardıman uçakları ile onlara eşlik eden jetlerin, Kuzey Kore sınırında uçuş yaptığını açıklamıştı.