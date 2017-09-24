T24 LogoT24 Logo
Dünya

Kuzey Kore'de ABD karşıtı miting: Amerikan emperyalistlerine ölüm

Mitinge 100 binden fazla kişinin katıldığı aktarıldı

24 Eylül 2017 18:36

Kuzey Kore'nin başkenti Pyongyang'da ABD karşıtı miting düzenlendi. 100.000'den fazla kişinin katıldığı belirtilen mitingde "Amerikan emperyalistlerine ölüm" sloganları atıldı.

Yonhap ajansının, Kuzey Kore'nin resmi haber ajansı KCNA'ya dayandırdığı haberinde, 100.000'den fazla kişinin katıldığı mitingde Kuzey Kore lideri Kim Jong-un açıklaması da okundu. Kim, açıklamada, ABD Başkanı Donald Trump'ın ülkesine yönelttiği tehditlere karşı üst düzey önlemler alacağını belirtti.

Üst düzey yetkililerin de konuşma yaptığı mitingde, "kesin intikam" ve "Amerikan emperyalistlerine ölüm" sloganları atıldı.

ETİKETLER

Kuzey Koremiting100 bin kişi katıldıABDABD karşıtı mitingAmerikan emperyalistlerine ölümhaber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya’da siyasi reform: İktidar yeniden yapılandırılıyor...

"Ulusalcılar ve iktidar Kılıçdaroğlu karşıtlığında birleşti"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

Ahmet Hakan, eski CHP'li vekilin sözlerine sinirlendi; yayından aldı: Bağlamayın...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Alabalık çiftliğinde 'balıkları çalan' yaban kedisi yakalandı: Asıl 'sorun' su...

Porno gençleri cinsellikten uzaklaştırıyor...

AKP'de bir istifa daha: Eski vekil "Her şey daha güzel...

Elazığ'da 6,6 büyüklüğünde deprem!...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24