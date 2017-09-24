Kuzey Kore'de ABD karşıtı miting: Amerikan emperyalistlerine ölüm

Kuzey Kore'nin başkenti Pyongyang'da ABD karşıtı miting düzenlendi. 100.000'den fazla kişinin katıldığı belirtilen mitingde "Amerikan emperyalistlerine ölüm" sloganları atıldı.

Yonhap ajansının, Kuzey Kore'nin resmi haber ajansı KCNA'ya dayandırdığı haberinde, 100.000'den fazla kişinin katıldığı mitingde Kuzey Kore lideri Kim Jong-un açıklaması da okundu. Kim, açıklamada, ABD Başkanı Donald Trump'ın ülkesine yönelttiği tehditlere karşı üst düzey önlemler alacağını belirtti.

Üst düzey yetkililerin de konuşma yaptığı mitingde, "kesin intikam" ve "Amerikan emperyalistlerine ölüm" sloganları atıldı.