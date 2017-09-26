Trump'tan Kuzey Kore'ye yeni yaptırım

ABD hükümeti, 8 Kuzey Kore bankası ve yurt dışında yaşayan 26 banka çalışanı hakkında yaptırım kararı aldı.

ABD Başkanı Donald Trump, İspanya Başbakanı Mariano Rajoy ile görüşmesinin ardından Beyaz Saray önünde yapılan ortak açıklamada, açıklamalarda bulundu.

Trump, ilişkilerin gerildiği Kuzey Kore'ye dair yaptığı açıklamada, "ABD, Kuzey Kore'ye büyük bir tahribat uygulamaya tamamıyla hazır" ifadelerini kullandı.

ABD silahlı güçlerinin Kore Yarımadası'na yönelik 'askeri seçeneğe' tamamıyla hazır olduğunu dile getiren Trump, "İkinci seçeneğe hazırız fakat tercih ettiğimiz bu değil. Bu seçeneği uygulamaya koyarsak yıkıcı olacaktır. Şunu söyleyebilirim ki, Kuzey Kore için yıkıcı olacaktır" ifadelerini kullandı.

Öte yandan ABD hükümeti, 8 Kuzey Kore bankası ve yurt dışında yaşayan 26 banka çalışanı hakkında yaptırım kararı aldı.