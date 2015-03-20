ABD: İsrail politikamızı yeniden gözden geçireceğiz

ABD Başkanı Barack Obama'nın, "Filistin devleti olmayacak" açıklamasıyla Amerikan yönetiminden sert tepki gören İsrail Başbakanı Benyamin Netanyahu'ya, bu açıklamasının ardından ABD'nin, İsrail politikasına ilişkin seçeneklerini yeniden değerlendireceğini söylediği belirtildi.

Obama bugün, partisinin seçim başarısından dolayı tebrik etmek için İsrail Başbakanı Netanyahu'yu aramıştı ancak görüşmenin, tebrik mesajından öte uyarı niteliği taşıdığı da ortaya çıktı.

Netanyahu, seçim kampanyası çerçevesinde yaptığı konuşmada, yeniden seçilmesi halinde, "iktidarı döneminde Filistin devleti diye bir şey olmayacağı ve uluslararası baskılara rağmen Kudüs'te binlerce yeni ev (Yahudi yerleşim yeri) inşa edeceği" açıklamasıyla ABD yönetiminin sert tepkisini çekmişti.

İsrail Başbakanı dün MSNBC televizyon kanalına verdiği mülakatta, bu açıklamasından bir anlamda geri adım atarak, hala "sürdürülebilir, barışçıl bir iki devletli çözüm" istediğini belirtse de Beyaz Saray'ı ikna etmeyi başaramadı.

Beyaz Saray Sözcüsü Josh Earnest, iki gündür basın brifinglerinde Netanyahu'ya karşı sert sözlerle yüklenirken, Obama'nın telefonda doğrudan Netanyahu'ya verdiği mesaj da yıldızları bir türlü barışmayan iki yönetim arasındaki çatlağın ne kadar ciddi olduğunu adeta gözler önüne serdi.

İsminin açıklanmasını istemeyen bir Beyaz Saray yetkilisi, görüşmenin içeriğiyle ilgili bilgi verirken, "Başkan (Obama), Başbakan'a (Netanyahu), kendisinin iki devletli çözüme dair yeni pozisyonları ve açıklamaları sonrasında seçeneklerimizi yeniden değerlendirmeye ihtiyaç duyacağımızı söyledi" ifadesini kullandı.

ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Jen Psaki, Washington'da düzenlediği basın toplantısında, ABD'nin "iki egemen devletli çözüm" görüşünü savunduğunu ancak İsrail Başbakanı Benjamin Netanyahu'nun bu konuda verdiği sözleri yerine getirmediğini söyledi. ABD'nin bölgede en iyi çözümün iki devletli çözüm olduğu görüşünü vurgulayan Psaki, "Başbakan Netanyahu, üç gün önce de başbakandı. Öyle sözler söyledi ki biz kesinlikle göz ardı etmedik. Bizim iki devletli çözüm konusundaki tavrımız belli, ama kendisi birkaç gün önce bu konudaki görüşünü değiştirmiş görünüyor" dedi.

Beyaz Saray Sözcüsü Earnest da dünkü basın brifinginde, Netanyahu'nun bu sözleri sonrasında ABD'nin BM platformlarında İsrail'e bugüne kadar sağladığı koşulsuz desteği yeniden gözden geçireceğini ima eden sözler sarf etmişti.

Yetkilinin verdiği bilgiye göre, Obama ayrıca, ABD yönetiminin yine tepki gösterdiği, Netanyahu'nun İsrailli Araplar hakkındaki sözlerini de görüşmede gündeme getirdi.

Earnest, bu konuyla ilgili olarak da Netanyahu'nun Likud Partisi'nin seçmenleri İsrail Araplarını marjinalleştirmeye teşvik etmesini eleştirerek, "Bu, demokrasi için önemli olan ve ABD ile İsrail'i birbirine bağlayan ideallerin ve değerlerin altını kazımaktadır. Nüfusun bir kesimini marjinalleştirmeye yönelik bu tür söylemler derin kaygı verici ve bölücü" demişti.

BM Güvenlik Konseyi'nin 5 daimi üyesinden biri ve alınan kararları veto etme yetkisi olan ABD, insan hakları ihlalleri ve Filistin topraklarını işgal etme konularında şimdiye kadar koşulsuz olarak İsrail'i desteklemişti. ABD'nin İsrail'e karşı izlediği politikayı yeniden gözden geçirmesinin İsrail aleyhine işlemesi durumunda, İsrail başta Filistin topraklarındaki yerleşimler olmak üzere, BM Güvenlik Konseyi'nden çıkabilecek kınama yada yaptırım tasarısı ile karşı karşıya kalabilecek.