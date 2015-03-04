Obama: Netanyahu'nun tek önerisi çözümsüzlük

ABD Başkanı Barack Obama, dün Kongre'de İran'la sürdürülen nükleer program müzakerelerini eleştiren İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun herhangi bir alternatif çözüm önerisi getirmediğini ifade etti.

Netanyahu'nun konuşmasını takip edemediğini ifade eden Obama, konuşmanın yazılı dökümünü incelediğini söyledi ve "Yeni bir şey göremedim" dedi.

ABD Başkanı, "Başbakan'ın müzakerelere karşılık önerdiği tek şey çözümsüzlük. Eğer bu seçeneği kabul edersek İran hızla nükleer programını uygulamaya koyar, Herhangi bir denetimimiz olmadan programına hız verir" dedi.

Obama, İran'ın önüne alternatif bir yol koymadan sadece yaptırımların çözüm getirmeyeceğini de ifade etti.

Netanyahu'nun konuşmasının ardından Tahran'dan gelen ilk yorumda ise "Sıkıcı ve tekrara düşen bir konuşma" yorumu yapıldı.

İran Dışişleri Bakanlığı sözcüsü, konuşmayı "İranofobik yaklaşım, Tel Aviv'deki şahinlerin seçim kampanyasının bir parçasıydı" sözleriyle yorumladı.

Analiz - ABD İsrail ilişkilerinde ilklerin krizi

ABD Kongresinde konuşan İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu bir kez daha İran'la devam eden nükleer müzakereleri eleştirmiş ve sürecin İran'ın nükleer silahlanmasına engel olmak yerine tam tersini doğuracağını savunmuştu.

Netanyahu konuşmasında İran'ı "tüm dünya için tehdit" olarak nitelemişti.

İsrail Başbakanı halen İsviçre'de sürmekte olan müzakerelerde odak noktasının İran'ın nükleer programının izlenmesi olduğunu söyleyerek, İran'ın ise "BM müfettişleri ile saklambaç oyununu oldukça iyi oynadığını" söyledi.

Netanyahu bu şekilde İran'ın beş yıl içinde 100 nükleer bomba yapabileceğini iddia etti.

Netanyahu'nun ABD ziyareti Kongre'deki Cumhuriyetçilerin daveti üzerine gerçekleşmiş, Beyaz Saray da kendisi ile isitşare edilmeden davet edlen Netanyahu'nun konuşmasının ABD'nin içişlerine müdahale olduğunu belirtmişti.