Netanyahu: Obama’yı hedef almadım



İsrail Başbakanı Benyamin Netanyahu, tartışmalı ABD ziyareti çerçevesinde İsrail yanlısı Amerikan lobi kuruluşu AIPAC'ta bir konuşma yaptı. Obama yönetimiyle yaşanan gerginliğin iki ülke ilişkilerinde bir krize dönüştüğü görüşünü reddeden Netanyahu, ABD ile dostluğun güçlü ve müttefiklik ilişkilerinin sağlam olduğunu belirtti. Netanyahu, salı günü Amerikan Kongresi'nde yapacağı konuşmanın Başkan Obama'ya karşı bir saygısızlık olmadığını vurguladı.

Demokrat partili Başkan Obama'nın haberi olmadan Cumhuriyetçi üyelerin daveti üzerine Kongre'de konuşma yapmayı planlayan Netanyahu büyük tepki çekmiş, 30'u aşkın Demokrat Kongre üyesi konuşmayı boykot kararı almıştı.

Beyaz Saray'a davet edilmedi

Netanyahu ABD ziyaretinde Beyaz Saray'a davet edilmediği gibi, Obama yönetiminden üst düzey bir yetkiliyle de görüşmeyecek. Beyaz Saray, Obama'nın Netanyahu ile görüşmemesine resmi gerekçe olarak, İsrail'de iki hafta içinde meclis seçimlerinin yapılacak olmasını gösterdi.

İsrail Başbakanı'nın Kongre'deki konuşmasının salı günü TSİ 17'de başlaması planlanıyor. Netanyahu, Kongre'deki konuşmasının asla Başkan Obama'ya karşı bir hareket olmadığını vurgulayarak, atom bombasına sahip bir İran konusunda uyarılarda bulunmanın kendisi için ahlaki bir görev olduğunu söyledi.

Netanyahu, Obama yönetiminin nükleer program konusundaki anlaşmazlıkta Tahran yönetimiyle bir anlaşmaya varma çabalarını sert dille eleştirmişti. İran ile 1 Temmuz'da yürürlüğe girmesi hedeflenen nihai anlaşma öncesinde, Mart ayı sonuna kadar temel ilkeler üzerinde uzlaşmaya varılması amaçlanıyor.