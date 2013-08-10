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Dünya

NSA: İnternet üzerindeki bilgilerin yalnızca yüzde 1,6'sını araştırdık

ABD Başkanı Barack Obama, Ulusal İstihbarat Teşkilatı'nın operasyonlarını kısıtlayacak reformlar yapılacağını açıklamasına karşın Temsilciler Meclisi'nin ve halkın tepkisini çekmeye devam ettiği aktarıldı

10 Ağustos 2013 14:47

Çeviri: Kerem Cihan Uluç

 

ABD'de, Ulusal İstihbarat Teşkilatı'nın (NSA) halk üzerinde yaptığı dinleme ve gözetlemelerine karşı tepkilerin çoğaldığı bildirildi. Temsilciler Meclisi'nden ve toplumdan büyük tepki alan Amerikan Dış İstihbarat İzleme Komitesi'nin (FISA) yetki alanını kısıtlamak üzere reform yapacağını açıklayan Başkan Barack Obama'ya güvenin azaldığı ve vatanseverlik yasası kapsamında devlet tarafından yürütülen operasyonlara tepkinin arttığı aktarıldı. Buna karşın, NSA, yaptıkları dinleme ve operasyonların meşru olduğunu ve bu hakkın yasalarca tanındığını açıklayan bir bildiri yayımladı. Bu bildiride ayrıca yapılan operasyonlar dahilinde, internet ağı üzerinde yapılan gözlemin kapsamı da anlatıldı.

ABD'de yayın yapan Huffington Post gazetesinde yer alan habere göre, Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Barack Obama'nın gizli istihbarat izleme ve dinleme komitesine, istihbarat konusunda yeni düzenlemeler yapılması için teklif sunduğu gün, Amerikan Ulusal İstihbarat Teşkilatı yaptıkları dinleme ve gözlemlemeler için meşru otoriteye sahip olduklarını açıklayan bir belge sundu. Bu belgeye göre internet akışının yalnızca 1.6'sı izlenebilmişti.

Bu bildiride şunların yer aldığı aktarıldı; 11 Eylül 2001 teörist saldırısından sonra, Amerikan hükümetinin istihbarat alanındaki eksiklerinin giderilebilmesi için birçok yeni program ve yöntem geliştirildi. Bu yeni oluşum ve programlarla, ve bunlar dâhilinde yapılacak dinleme ve bilgi toplamalar ile dış istihbarat birimleri ve yerel güvenlik güçleri arasındaki koordinasyonun arttırılması öngörülüyordu.  

Bu bilgiler sözü edilen bildiride 'Gözlemle ve ayıkla' alt başlığıyla, NSA'nın arşivlerinde bulunmakta.

Bildirideki 'Gözlemle ve ayıkla' alt başlıklı kısım şöyle;

Ünlü bir teknoloji geliştiricisi tarafından aktarılan bilgilere göre, İnternet ağı günde 1.826 petabyte'lık bilgiyi barındırmakta. NSA dış istihbarat görevleri dolayısıyla bunların sadece yüzde 1.6'lık bir kısımını tarıyor. Ancak, bu yüzde 1.6'lık dilim içerisinden yalnızca yüzde 0.025'lik kısmı tekrar inceleme için denetleniyor. Bu verilere göre Amerikan İstihbarat Teşkilatı analizcileri dünyada gerçekleştirilen internet trafiğinin sadece yüzde 0.00004'lük bir kısımını inceliyor. Bu da bir milyon insandan birinden bile daha aza tekâbül ediyor. Açıklamak gerekirse, eğer standart bir basketbol sahasının dünyadaki iletişim ağını temsil ettiği düşünülürse, ABD Ulusal İstihbarat Teşkilatı izlemeye aldığı verilerin tamamı bir bozuk para büyüklüğünde.

Bir bilgisayar belleğinin bir petabyte'lık kısmının, yani 1 katrilyon byte'lık kısmının, ABD'de bulunan herkesin genetik kodunu, kopyalanmış olarak kaydettiği bildirildi.

ABD Ulusal İstihbarat Teşkilatı'nın gözetlemede öngördüğü faaliyet alanının kapsamı, hem halk arasında hem de birçok kanun koyucu arasında geniş çaplı endişeye neden oldu. Geçtiğimiz ay, Temsilciler Meclisi'nde Ulusal İstihbarat Teşkilatı'nın telefon kayıtlarını tutması ve izleme yapmasını kısıtlayan bir yasa tasarısı geçirildi.

ABD Başkanı Obama'nın Amerikan Dış İstihbarat İzleme Komitesi'nin etki alanlarını değiştirmek konusunda yaptığı önerisine rağmen, bu gibi bir reform için büyük olasılıkla yeterli destek çıkmayacağı aktarıldı.

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