The New York Times: Obama yönetimi bütün güvenilirliğini yitirmiştir

ABD’de federal hükümetin, halkın telefon konuşmalarına ilişkin verileri düzenli olarak topladığının Londra merkezli The Guardian gazetesinin haberiyle ortaya çıkması Barack Obama’yı dört buçuk yıllık başkanlık döneminin en büyük krizlerinden biriyle karşı karşıya bıraktı.

The New York Times, bugünkü başyazısında Başkan Obama’yı çok sert bir dille eleştirip, gerek hukuk dışı takip uygulamasını gerekse The Guardian’ın haberi karşısında Washington’ın aldığı tutumu yerden yere vurdu.

“Yayın Kurulu” imzalı başyazıda, “Federal yetkililerin, bir terörle mücadele soruşturmasıyla herhangi bir ilgileri olsun olmasın Amerikalıların yaptığı telefon görüşmelerine ilişkin düzenli veri topladığının ortaya çıkmasından sonraki birkaç saat içinde, Obama yönetimi, Başkan Obama ne zaman yetkilerini kullanmakta haddini aştıysa hep yaptığı gibi yine aynı basmakalıp açıklamayı yaptı” ifadesi yer aldı.

Başyazı, daha sonra bu açıklamayı alaylı bir dille şöyle yansıttı: “Teröristler gerçek bir beladır ve siz onlarla başa çıkmak konusunda bize güvenmelisiniz çünkü bizim, haklarınızı ihlal etmememizi güvenceye alan (size ne olduğunu söylemeyeceğimiz) iç mekanizmalarımız var.”

The New York Times, eleştirisini “Yönetim artık bütün güvenilirliğini yitirmiştir. Obama, yürütmenin kendisine verilen bütün gücü kullanacağı ve bunu istismar etmesinin de kuvvetle muhtemel olduğu yönündeki o bilinen gerçeğin doğruluğunu kanıtlıyor” sözleriyle sürdürdü.

The New York Times’ın başyazısına konu olan skandal, Britanya gazetesi The Guardian’ın çarşamba günü yayımladığı haberle duyulmuştu.

Söz konusu haber, Amerikan Federal Soruşturma Bürosu (FBI) ve Ulusal Güvenlik Dairesi’nin (NSA), bir 11 Eylül mahsulü olan Yurtsever Yasası’ndan yararlanıp, gizli bir mahkeme kararına dayanarak, telefon şirketi Verizon’ın abonelerinin yaptığı bütün telefon konuşmalarını dinlemeye başladıklarını belgeleriyle ortaya koyuyordu.

Amerikan yönetimi haberi yalanlamadı, ancak “telefon takibi yoluyla elde edilen bilgilerin ülkeyi terörist tehditlerden korumak açısından elzem olduğu” açıklamasında bulundu.

Çeviri: T24