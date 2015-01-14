ABD: Erdoğan'ın Netanyahu'ya yönelik 'ikiyüzlü' sözlerine şiddetle karşıyız

ABD’nin başkenti Washington'da düzenlediği günlük basın toplantısında Dışişleri Bakanlığı Sözcü Yardımcısı Marie Harf, "Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İsrail Başbakanı Benyamin Netanyahu'yu, ikiyüzlü, terör devleti başı diye niteledi" buna yorumunuz nedir sorusuna, "Şiddetle karşıyız" yanıtı verdi. Harf, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, Netanyahu'ya ilişkin açıklamalarını kendisinin dinleyip izlemediğini, izleyip dinledikten sonra bu konuyla ilgili daha çok konuşabileceğini belirtti.

Doğan Haber Ajansı’ndan Nafiz Albayrak’ın haberine göre, Harf, "Yahudi karşıtlığının giderek yaygınlaşıp yaygınlaşmadığı sorusuna ise, "Genel olarak konuşursak, Yahudi karşıtlığı için hiçbir şey mazeret olamaz, nokta! Ülkelerin belli politikaları ile görüş birliğinde olmayabilirsiniz. Yahudi karşıtlığının her türlüsüne karşıyız, kimden, nereden gelirse gelsin. Birilerinin politikasını beğenmeyebilirsiniz, birilerinin çizdiği karikatürü beğenmeyebilirsiniz ama hiçbir şey şiddeti haklı kılmaz" diye cevap verdi.

Harf, Türkiye'nin coğrafi konumu nedeniyle, Suriye ve Irak'ta ele geçirdiği bölgelerde terör estiren IŞİD'e katılmak isteyen yabancı militanların geçişi sorunundan en çok etkilenen ülke olduğunu söyledi. Harf, IŞİD'e katılmak için Suriye'ye geçmek isteyen yabancı militanların saptanabilmesi ve sınır geçişinin önlenmesi için Türkiye ile çok yakın çalıştıklarını belirtti.

Suriye'ye yabancı militanların geçişiyle ilgili sorular üzerine, "Şunu kesinlikle biliyoruz ki, Suriye'ye yabancı militanların giriş ve çıkışı konusunda büyük bir sorun var. Bu çok ciddi ve zorlu bir sorun. Türkiye'nin içinde bulunduğu bölge ülkeleri ile bu sınırların denetlenmesi için birlikte çalışıyoruz" dedi.

Harf, bir gazetecinin "Biliyorum, Türkiye müttefikiniz ama, bu geçişleri durdurmak için gerekeni yapıyor mu?" sorusuna verdiği yanıtta da, "Çok zorlu bir sorun olduğunu biliyorlar. Tüm üye ülkelere Suriye'ye yabancı militan geçişini önlemeleri çağrısı yapan BM Güvenlik Konseyi kararı var. Sınırlar çok uzun ve çoğunlukla geçilmesi kolay. Türkiye ve öteki bölge ülkeleriyle, yabancı militanların saptanması ve bu geçişlerin önlenmesi için birlikte çalışıyoruz" dedi. Türkiye'nin, coğrafi konumu nedeniyle IŞİD'e katılmak isteyen yabancı militanların sınırı geçmeleri konusunda en çok etkilenen ülke olduğunu belirten Harf, Türkiye'nin de bu sorunun farkında olduğunu söyledi. Harf, "Bunun bir tehdit, sorun oluşturduğunu biliyorlar. Dolayısıyla kendileri ile çok yakın çalışıyoruz" diye konuştu. Harf, tüm girişimlere karşın sorunun sürdüğünün anımsatılması üzerine, "Her şey mükemmel demiyorum. Bu sınırlar çok büyük ve geçirgen. Suriye ve Irak çevresindeki ülkeler daha iyi bir iş yapmış olmaları gerektiğini biliyorlar. Ama çok zorlu bir sorun. Yalnızca bölge ülkeleri değil, Avrupa'dan gelen yada geri dönen yabancı militanları saptamak için de ortak çalışıyoruz" dedi.

'Charlie Hebdo'nun yayımlaması

hakkını kesinlikle destekliyoruz'

Marie Harf, Charlie Hebdo dergisinin Fransa'da bugün yayınlanacak sayısında Hz. Muhammed'in betimleneceği bir karikatürün yer alabileceğine ilişkin olarak, "Kişisel görüşlere bakılmaksızın, Charlie Hebdo'nun bu tür bir şey yayınlaması hakkını kesinlikle destekliyoruz. Demokrasi böyle çalışır" dedi.

"Hz. Muhammed'in tasvir edilmesini Müslümanlık karşıtı olarak görmüyor musunuz?" sorusuna Harf, "Özellikle Müslümanların bu tür betimler konusunda çok duyarlı olduklarını biliyoruz. Ancak, hiçbir şey şiddeti haklı kılmaz, nefreti haklı kılmaz. Hiçbir şey ifade özgürlüğünün önünde durmamalı" şeklinde yanıt verdi.