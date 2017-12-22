T24 LogoT24 Logo
Dünya

ABD en çok maddi yardımı hangi ülkelere yapıyor?

Trump'ın "yardımları kesme" tehdidi, akıllara hangi ülkelerin ABD'den daha çok yardım aldığı sorusunu getirdi

22 Aralık 2017 22:34

Birleşmiş Milletler (BM) Genel Kurulu'nda perşembe günü yapılan oylamada, ABD'nin Kudüs'ü İsrail'in başkenti olarak kabul etme kararının geçersiz kılınmasıyla ilgili tasarı 128 ülkenin oyuyla kabul edildi.

193 üyeli BM'de yapılan oylama öncesinde ABD Başkanı Donald Trump, tasarıya destek verecek ülkelere maddi yardımı kesebileceklerini söylemişti. Türkiye ile Yemen tarafından hazırlanan metin, ABD'nin Kudüs kararını geçersiz sayıyor. Ancak Genel Kurul kararının bağlayıcı niteliği bulunmuyor.

Oylamada dokuz ülke tasarının aleyhinde oy kullanırken, 35 ülke de çekimser kaldı. ABD ve İsrail ile birlikte tasarıya karşı çıkan ülkeler Guatemala, Honduras, Togo, Micronezya, Nauru, Palau ve Marshall Adaları oldu. Çekimser kalan ülkeler arasında ise Arjantin, Avustralya, Kanada, Hırvatistan, Çek Cumhuriyeti, Macaristan, Letonya, Meksika, Filipinler ve Romanya da var.

En çok yardım alan ülkeler Mısır, Ürdün ve Afganistan 'kabul' oyu verdi

İsrail'in ardından ABD'den en çok yardım alan ülkeler olan Mısır, Ürdün ve Afganistan ise tasarının kabul edilmesi yönünde oy kullandı. Kararın kabul edilmesinin ardından ABD'den henüz yardımlarla ilgili bir açıklama gelmedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da Genel Kurul'un tehditlere rağmen onurlu bir duruş sergilediğini söyledi.

ABD Dışişleri Bakanlığı'nın 2018 bütçesinde dış yardımlar, "Barış ve Güvenlik", "Adil ve Demokratik Yönetim", "Doğrudan Halka Yönelik" ve "Ekonomik Büyüme" başlıkları altında toplanıyor.

ABD'nin bu başlıklar altında en fazla yardım yaptığı ülkeleri derledik:

ETİKETLER

abdbmbirleşmiş milletleryardımkudüstasarıtehdit

İlgili Haberler

BM'deki Kudüs oylaması öncesinde Trump'tan tehdit

Trump, Kudüs ile ilgili tasarıya kabul oyu verecek ülkeleri tehdit etti

Erdoğan: ABD'nin başkanı BM'deki Kudüs oylaması için tehdit sallıyor, irademizi dolarla satın alamazsınız!

"Temenni ediyorum ki ABD bugünkü oylamadan netice alamaz"

Kudüs tasarısı, ABD'ye rağmen BM Genel Kurulu'nda kabul edildi

ABD temsilcisi oylama öncesinde "Kudüs oylaması bize saygısızlık yapan ülkelere nasıl baktığımız konusunda fark yaratacak" açıklaması yapmıştı

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya, Suriye’deki işbirliği nedeniyle Libya’da da Türkiye ile ilerlemeye çalışıyor...

Sezgin Tanrıkulu: Deprem yardımlarının tek elden yürütülmek istenmesi dayanışmayı engelleniyor...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

Canlı yayında sessizlik anları; "İstanbul'a 1 yıl lale ekmezseniz bütün...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Porno gençleri cinsellikten uzaklaştırıyor...

Motoru Bosch'tan, bataryası Çin'den; 'yerli' otomobilin CEO'sundan fiyat açıklaması...

Emniyet'in aradığı Fettah Tamince, Acun Ilıcalı'nın Elazığ için başlattığı bağış...

Acun Ilıcalı, Elazığ için 73 milyon lira bağış topladı; Bakan...

Erkekler en çok bu pozisyonlarda penisini kırıyor!...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24