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BM'deki Kudüs oylaması öncesinde Trump'tan tehdit

Trump, Kudüs ile ilgili tasarıya kabul oyu verecek ülkeleri tehdit etti

20 Aralık 2017 23:39

ABD Başkanı Donald Trump, Kudüs'ü İsrail'in başkenti olarak tanıma kararına karşı Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'na getirilecek tasarıya lehte oy kullanan ülkelere finansal desteği kesme tehdidinde bulundu. Trump, "Yüz milyonlarca hatta milyarlarca dolar alıyorlar bizden, sonra da bize karşı oy kullanıyorlar. Oylamayı iyi izliyoruz, kaydedeceğiz." dedi.

Beyaz Saray'da gazetecilerin sorularını yanıtlayan Trump, Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nda yapılacak oylamaya ilişkin yaptığı değerlendirmede lehte oy kullanan ülkelere finansal desteği kesebileceklerini ifade ederek, "Yüz milyonlarca hatta milyarlarca dolar alıyorlar bizden, sonra da bize karşı oy kullanıyorlar. Oylamayı iyi izliyoruz, kaydedeceğiz" dedi.

ABD'nin Kudüs'ü İsrail'in başkenti olarak tanıması kararına iilşkin Perşembe günü yapılacak oylamaya, Birleşmiş Milletler üyesi 193 ülkenin temsilcileri katılacak.

Trump'ın imzaladığı tartışmalı kararın mahkum edilmesi için 129 ülkenin oyu gerekiyor.

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