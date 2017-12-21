Erdoğan: ABD'nin başkanı BM'deki Kudüs oylaması için tehdit sallıyor, irademizi dolarla satın alamazsınız!

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, BM'deki Kudüs oylaması üzerinden ABD Başkanı Donald Trump'a tepki gösterdi. Erdoğan, " ABD'nin başkanı BM'deki Kudüs oylaması için tehdit sallıyor. Türkiye'nin demokrasi iradesini dolarlarınızla satın alamazsınız" dedi.

Erdoğan, Beştepe'de düzenlenen Kültür ve Sanat Büyük Ödülleri Töreni'ne katıldı. Burada bir konuşma yapan Erdoğan'ın açıklamasında şu ifadeyi kullandı:

"Maalesef yeni nesilleri kendi kültürümüzün kökleriyle buluşturmakta zorlanıyoruz. Siz sadece tüketenseniz güneşin altında kalan buz gibi erimeye başlıyorsunuz. Kendimize sahip olduğumuz görkemli bir gelecek inşa etmeliyiz. Kültür sanat ile bunların zeminini teşkil eden eğitim öğretime özel önem veriyoruz. Açıkçası geçtiğimiz 15 yılda arzu ettiğimiz ilerlemeyi kaydedemediğimiz bir gerçektir.

Ekonomide 3 kat büyüdüğümüz dönemde kültür ve sanat alanında bu gelişmeyi sağlayamamızdan da üzüntü duyuyorum. Önümüzdeki dönemde kültür, sanat, eğitimi ilk sıralara taşıyacağız. Devrim niteliğindeki reformları hep birlikte hayata geçireceğiz.

Dünyanın ve bölgemizin geçtiği sancılı süreçte ülkemizi güçlü bir şekilde ayakta tutmak, 2023 hedeflerine ulaştırmak için gece gündüz çalışıyoruz. Terör örgütleri ile ülkemizin içindeki mücadelemizi kararlılık ve başarıyla sürdürüyoruz.

Ülkemizi durdurmak için önümüze çıkartılan her engel hedeflerimize ulaşma azmimizi kamçılıyor. 15 Temmuz darbe girişimi mücadelemizi çok daha kararlı bir şekilde yürütmeye sevk etmiştir.

İlber hocanın ifade ettiği gibi Fahreddin Paşa'yı ve Medine müdafaasını bilmezsek bir kendini bilmez çıkar Erdoğan'ın ecdadı işte böyledir, hırsızdır diyecek kadar adileşir, alçaklaşır, ileri gider. Bu adam neyin şımarığıdır, petrolün şımarığıdır. Elindeki paranın şımarığıdır. Benim ecdadım Medine'yi müdafaa ederken be terbiyesiz senin ecdadın neredeydi? Önce bunun hesabını ver.

3 yıla yakın Fahreddin Paşa orada görev yaptı. O mukaddes emanetleri İngilizler gelip işgal hareketine girerse nereye gider bilinci içerisinde hareket etmiştir. Oradaki emanetleri 2 bin civarında askerle İstanbul'a gönderiliyor. Daha sonrada buraya da bir saldırı olur düşüncesiyle Anadolu'ya gönderiliyor. Topkapı'da şimdi 24 saat Kur'an-ı Kerim okunuyor. Bu saygısızlığı yapan kişi acaba bu emanetler nerede diye sorsanız bilmez. Kudüs'ü asırlarca nasıl yönettiğimizi bilmezsek bugün yaşananları bilemeyiz.

Bugün BM'de oylama var. ABD'nin başkanı BM'deki Kudüs oylaması için tehdit sallıyor. Demokrasinin beşiği, dünyada, dolarla satın alacak iradeler arıyor. Sayın Trump, siz Türkiye'nin demokrasi iradesini dolarlarınızla satın alamazsınız. Bizim kararımız bellidir. Tüm dünyaya sesleniyorum. Böyle ufak tefek dolarlarla demokrasi mücadelenizde iradenizi birilerine satmayın. Temenni ediyorum ki ABD bugünkü oylamadan netice alamaz."