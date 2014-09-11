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ABD Dışişleri Bakanı John Kerry yarın Türkiye'de

Ortadoğu ziyaretlerine Irak ile başlayan John Kerry, bugün Ürdün ve Suudi Arabistan'da, yarın ise Türkiye'de temaslarda bulunacak

11 Eylül 2014 13:32

ABD Dışişleri Bakanı John Kerry, yarın Ankara'ya gelerek IŞİD'e yönelik operasyonla ilgili temaslarda bulunacak.

Irak ve Suriye’nin büyük bölümünü kontrolü altında tutan IŞİD’e karşı kapsamlı bir operasyon başlatmaya hazırlanan ABD’nin Dışişleri Bakanı John Kerry, Irak’ta başladığı ziyaretlerini sürdürüyor.

İlk durağı Irak’ın başkenti Bağdat olan Kerry, ülkedeki birlik hükümetinin kurucusu ve yeni Başbakan Haydar el Abadi ile görüştü. Kerry, Irak’ın yeni başbakanı Abadi’nin siyasi ve askeri reform planları karşısında “cesaretinin arttığını” söylerken Abadi uluslararası toplumdan Irak’ı korumaları için daha fazla sorumluluk üstlenmelerini istedi. Abadi “Uluslararası toplumun, Birleşmiş Milletler’in... ABD’nin oynaması gereken bir rol var, hemen harekete geçip bu tehdidi durdurmak” diye konuştu. Kerry, Irak’ın ardından Ürdün ve bugün de Suudi arabistan’a geçecek. Suudi Arabistan’da bugün Türkiye’nin de katılımı ile IŞİD krizinin konuşulacağı bir konferans gerçekleşecek.

John Kerry, yarın da Türkiye’ye gelecek. Türkiye, Musul’da kaçırılan 49 Türk rehinenin hala IŞİD’in elinde olması nedeniyle örgüte yönelik bir operasyona katılmaya sıcak bakmıyor.

ABD Başkanı Barack Obama, TSİ 04.00’da IŞİD’e yönelik başlatılacak kapsamlı operasyonun 4 adımlı yol haritasını açıklamış, ABD ordusu da IŞİD’e yönelik Suriye’de direkt olarak harekete geçmeye hazır olduğunu duyurmuştu.

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