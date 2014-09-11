Obama 11 Eylül'ün yıldönümünde açıkladı: ABD IŞİD'i vurmaya hazır!

ABD Başkanı Barack Obama, ülkesinin Irak Şam İslam Devleti'ne (IŞİD) karşı kapsamlı bir askeri operasyon düzenleyeceğini açıkladı. “Hedefimiz net. IŞİD'i geriletecek ve sonunda yok edeceğiz” diyen Obama, Suriye'de de örgüte yönelik hava saldırıları düzenlenmesine yeşil ışık yaktı.

Beyaz Saray'dan ulusa seslenen ve ülkesinin örgüte yönelik stratejisini açıklayan Obama, IŞİD'e yönelik hava saldırılarını artıracaklarını ve örgütün militanlarını "her yerde" hedef alacaklarını söyledi.

Obama, "IŞİD'e karşı Irak'ın yanı sıra Suriye'de de harekete geçilmesinde tereddüt etmeyeceğim" diye konuştu.

IŞİD'le mücadelede Esad rejimine güvenemeyeceklerini vurgulayan Obama, bunun yerine Suriyeli muhalifleri güçlendirmeye çalışacaklarını belirtti.

Ülkesini tehdit eden herhangi bir grubun hiçbir yerde barınamayacağının da altını çizen ABD Başkanı, "terör tehdidini etkisiz hale getirecek" geniş bir koalisyona liderlik edeceklerini söyledi.

Obama konuşmasında "kanser" olarak nitelendirdiği IŞİD'i yok etmenin zaman alacağı uyarısında da bulundu.

ABD Kongresi'nin IŞİD'e karşı savaş için kendisine yetki vermesinden memnun olacağını belirten Obama, yine de Kongre'nin onayı olmaksızın örgüte karşı harekete geçme yetkisi olduğunu kaydetti.

Muharip misyon yok

Obama ayrıca ABD'nin Irak'a 475 asker göndereceğini de açıkladı. Gönderilecek askerler, Irak ordusuna danışmanlık yapacak.

ABD Başkanı, Irak hükümeti ile birlikte çalışacaklarını ancak Amerikan askerlerinin Irak'ta muharip misyon üstlenmeyeceğini söyledi.

Irak ve Afganistan'daki savaşlardan farklı bir durumla karşı karşıya olduklarını vurgulayan Obama, operasyonu Yemen ve Somali'deki "terörle mücadele" faaliyetleri ile kıyaslamanın daha doğru olacağını belirtti.

Kerry: Dünya IŞİD'e karşı seyirci kalamaz

ABD Dışişleri Bakanı John Kerry de daha önce Irak'ta yaptığı açıklamada, dünyanın IŞİD'e karşı tıklayın seyirci kalamayacağını söylemişti. Kerry Orta Doğu turunda IŞİD'e karşı bir koalisyon oluşturmaya çalışıyor.

Özellikle son bir yılda Suriye ve Irak'ta hızla ilerleyen tıklayın IŞİD, bu iki ülkenin önemli bir bölümünü kontrol altında tutuyor.

IŞİD'in Suriye'nin Rakka kentini merkez alarak, yönettiği topraklar için temsili bir hükümet kurduğu biliniyor.

Örgüt zalimliği ile de nam salmış durumda. IŞİD militanları düşman askerlerin ve bazı Batılı gazetecileri başlarına keserek öldürmüşler ve cinayetlerinin görüntülerini yayınlamışlardı.

Amerikan ordusu geçen aydan bu yana Irak'ta IŞİD'e karşı 150'den fazla hava saldırısı düzenlemiş ve Irak ordusu ile IŞİD'e karşı savaşan Kürt Peşmergelere silah yardımına başlamıştı.

Suriye'de ise durum daha karışık. ABD üç buçuk yıldır rejime karşı savaşan isyancıları destekliyor.

Washington yönetimi geçen yıl kimyasal silah kullandığı gerekçesi ile Şam yönetimine karşı hava saldırıları düzenlemenin eşiğine gelmişti.

Ancak ABD Başkanı Barack Obama askeri operasyon için koalisyon oluşturamaması, Kongre'nin muhalefeti ve Şam'ın kimyasal silahlarını imhayı kabul etmesinin ardından hava saldırılarından vazgeçmişti.