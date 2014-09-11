'Ortadoğu'da savaşa dönen ABD'ye bölge liderleri güvenmiyor'

ABD Başkanı Barack Obama'nın, Irak Şam İslam Devleti'ne (IŞİD) karşı yürütülecek stratejiyi açıkladığı konuşma, İngiliz gazetelerinin ilk baskılarına yetişmemesine rağmen konuşmanın içeriği daha erken belli olmaya başladığından, gazetelerde strateji ile ilgili çok sayıda haber ve yorum yer aldı.

Daily Telegraph’ın “Obama IŞİD'e karşı Suriye'de de hava saldırıları başlatmaya hazır” başlığıyla verdiği haberde, Suriye'deki hedeflere saldırılar düzenlenmesinin, örgüte yönelik olarak geçen ay başlatılan “çok sınırlı” bir misyonun önemli oranda genişletilmesi anlamına geleceğini vurgulandı.

Gazeteye göre, İngiltere ise henüz ABD'nin hava saldırılarına katılıp katılmamaya karara vermiş değil. İngiltere Savunma Bakanı Philip Hammond, hedef IŞİD olsa da, rejim güçlerinin etkili füzesavarları ve yasal sorunlar yüzünden Suriye'de durumun Irak'tan daha farklı ve karışık olduğu uyarısında bulunmuştu.

Hammond'un uyarısına dikkat çeken Daily Telegraph haberinde, Suriye'nin uzun süredir Arap dünyasındaki en teçhizatlı orduya sahip olduğunun bilindiğini aktarmış.

‘ABD Orta Doğu'da savaşa dönüyor’

Times'taki haberin başlığı ise “Gönülsüz Obama ABD'ye Orta Doğu'da savaşa dönme emri veriyor.”

Gazetedeki haberde IŞİD'e karşı Suriye'de de hava saldırıları düzenleneceği ve oluşturulacak koalisyona en az 40 ülkenin katılacağı belirtiliyor.

Times'ın dikkat çektiği noktalardan biri de, Irak Savaşı'na katılmayan Fransa'nın dün IŞİD'e yönelik hava saldırılarına katılmaya hazır olduğunu açıklaması.

‘Bölge liderleri Obama'ya güvenmiyor’

“Obama bölgede bazı liderler nezdinde yeterince güvenilir değil.” Financial Times'taki haberde bu satırlar dikkat çekiyor. Gazete Arap ülkelerinin, ABD'nin, IŞİD'le mücadeleye yardımcı olmalarına yönelik girişimlerine şüpheyle baktıklarını belirtiyor.

Gazeteye göre bunun nedeni ise bölgede birçok kesimin radikallerin güçlenmesinden geçmişte izlediği politikalar ve ataleti nedeniyle Obama Yönetimi'ni sorumlu tutması.

Financial Times'a konuşan Beyrut Amerikan Üniversitesi'nden Rami Khouri'nin görüşleri ise şöyle:

“Batı'nın militarizmi ile otokratik rejimlerin sahadaki faaliyetlerinin kombinasyonu beni kaygılandırıyor. Zira bölgede radikaller bu şekilde güçlendiler. IŞİD püskürtülecek ve zapt edilecek. Ancak insansız hava araçlarının kullanılması muhtemelen cihatçıların yeni kişileri saflarına katması ile sonuçlanacak. Son 25 yıldır edindiğimiz tecrübe bu yönde.”