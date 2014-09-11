'ABD ordusu IŞİD'e karşı Suriye'de direkt harekete geçmeye hazır'

ABD Savunma Bakanı Chuck Hagel, ABD Silahlı Kuvvetleri'nin Irak Şam İslam Devleti (IŞİD) terör örgütüne karşı misyonu yerine getirmek için ‘Başkomutan’ın emirlerini uygulamaya hazır olduğunu belirtti. Üst düzey bir Pentagon yetkilisi de, "ABD ordusu, Suriye'deki IŞİD hedeflerine karşı direkt eyleme geçmeye hazır” dedi.

ABD Başkanı Barack Obama'nın IŞİD stratejisini açıkladığı konuşmasının ardından yazılı açıklama yapan Hagel, Obama'nın IŞİD'i zayıflatma ve nihayetinde yok etmeye yönelik güçlü ve kapsayıcı bir strateji ortaya koyduğunu kaydetti. Hagel, "ABD ordusu da bu terörle mücadele kampanyasında üzerine düşen görevi yapmaya hazırdır" ifadesini kullandı.

Anadolu Ajansı'nda yer alan habere göre, Hagel, şunları kaydetti: "ABD Silahlı Kuvvetleri'nin mensupları, bu misyonu başarmak Başkomutanımızın emirlerini uygulamaya hazırdır. Başkan'ın da ortaya koyduğu gibi, Amerikan askeri gücü IŞİD'in ABD'ye, müttefiklerimize ve bölgedeki dost ve ortaklarımıza karşı oluşturduğu tehdidi tek başına yok edemez. Irak'ın daha kapsayıcı bir hükümete doğru devam eden siyasi ilerlemesi ve bunun yanında koalisyonumuzun, bölgedeki ülkelerle koordinasyon halinde, askeri, güvenlik, ekonomik, diplomatik, istihbarat ve insani yardım olmak üzere tüm güç enstrümanlarını kullanmaları kritik önem taşıyacak."

Pentagon Basın Sözcüsü John Kirby de yaptığı yazılı açıklamada, Obama'nın Irak güçlerine istihbarat, eğitim, asistanlık gibi destekler sağlamak üzere ek 475 ABD askeri personelin gönderileceğini söylediğini hatırlatarak, bu ekiple birlikte Irak'taki ABD askeri personel sayısının bin 600'e ulaşacağını bildirdi.

Pentagon'dan bir üst düzey yetkili de "Başkan Obama, IŞİD nerede olursa oraya saldırma yetkisine sahip olduğunu açıkça belirtti. ABD ordusu Suriye'de IŞİD hedeflerine karşı doğrudan eyleme geçmeye hazır. Bu eylemlerin ne zaman yürütüleceğine dair kararlar ise IŞİD teröristlerine karşı kapsayıcı stratejimizi uygulamaya devam ederken uygun bir zamanda verilecek" ifadelerini kullandı.

Üst düzey bir Pentagon yetkilisi ise, "ABD ordusu, Suriye'deki IŞİD hedeflerine karşı direkt eyleme geçmeye hazır. Bu eylemlerin ne zaman yürütüleceğine dair kararlar ise IŞİD teröristlerine karşı kapsayıcı stratejimizi uygulamaya devam ederken uygun bir zamanda verilecek" dedi.