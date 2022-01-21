ABD Dışişleri Bakanı Blinken: Ukrayna'nın işgali, Rusya'nın endişe ettiği durumları pekiştirir

ABD Dışişleri Bakanı Anthony Blinken, Rus mevkidaşı Sergey Lavrov’la yaptığı görüşmenin ardından “Ukrayna’nın işgali, sadece Rusya’nın şu an endişe ettiğini belirttiği durumları pekiştirir” dedi.

Reuters'ın aktardığına göre, ABD Dışişleri Bakanı Anthony Blinken, Cenevre’de Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov’la yaptığı görüşmenin ardından konuştu.

Amaçlarının “Rusya’nın diplomatik yolu seçmeye hazır olup olmadığına karar vermek” olduğunu söyleyen Blinken, Lavrov’la görüşmenin polemiksiz ve doğrudan bir şekilde geçtiğini söyledi. Blinken “Ukrayna’nın işgali, sadece Rusya’nın şu an endişe ettiğini belirttiği durumları pekiştirir” dedi.

Blinken, ABD’nin Rusya’nın güvenlik garantisi taleplerine gelecek hafta içinde yazılı yanıt göndereceğini doğruladı.

Blinken aynı zamanda faydalı olduğuna karar verilmesi durumunda ABD Başkanı Joe Biden’ın Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’le görüşmesine açık olduklarını söyledi.

Kiev, Kırım'ın Rusya tarafından ilhak edildiği 2014 yılından bu yana ülkenin Rusya sınırındaki iki bölgede ayrılıkçılarla savaşıyor. Savaş boyunca 13 bin kişi hayatını kaybetti. Kiev, Rusya'nın ayrılıkçılara askeri destek sağladığını ifade ederken Moskova bu iddiaları reddediyor. Öte yandan Kiev ve Batı ülkeleri, Rusya'nın sınırda yaklaşık 100 bin asker topladığını ve Ukrayna'yı işgale hazırlandığını iddia ediyor.

TIKLAYIN - Almanya ve Britanya'dan Rusya'ya uyarı: Ukrayna'nın işgalinin ciddi bir bedeli olur

TIKLAYIN - ABD Dışişleri Bakanı: Herhangi bir askerin Ukrayna'ya girmesinin sonuçları ağır olur, Rusya'nın işgal kararı alması bizi Berlin'in bölük olduğu günlere geri götürür

TIKLAYIN - Kremlin, Biden'ın Ukrayna açıklamalarının durumu "istikrarsızlaştırdığını" söyledi

TIKLAYIN - Uzmanlar yorumluyor; Erdoğan'ın "Rusya Kırım'a çöktü" sözleri ne sonuç doğurabilir, İsrail açılımı ne anlama geliyor?