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Dünya

ABD Dışişleri Bakanı: Adım atılmazsa Suriye bölünebilir

Suriye'de ateşkesin 27 Şubat'ta başlaması bekleniyor

24 Şubat 2016 13:01

ABD Dışişleri Bakanı John Kerry, Suriye'de hafta sonu başlaması planlanan geçici ateşkesin işe yaramaması ve siyasi çözüm yolunda adım atılamaması halinde B planının ülkenin bölünmesi olabileceğini söyledi.

ABD Senatosu Dışişleri Komitesi'nde konuşan Kerry, "Eğer daha fazla beklersek Suriye'yi tek bir ülke olarak tutmak için gecikebiliriz" dedi.

BBC Türkçe’de yer alan habere göre, ilk kez kamuoyu önünde yaptığı bir konuşmada Suriye'nin bölünmesi ihtimalini dile getiren Kerry, Senatörlerden gelen ve bölünmenin nasıl olabileceğine dair sorulara ise net bir yanıt vermedi.

Ülkenin bölünmesinden yana olmadıklarını ifade eden ABD Dışişleri Bakanı, "Eğer adım atmazsak işler daha kötüye gidebilir. Rusya'da şu anda bu ihtimali [bölünme] değerlendiriyordur" diye konuştu.

ABD Başkanı Barack Obama ile Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin hafta başında telefonda görüşerek Suriye'de Cumartesi günü geçici bir ateşkesin başlayabilmesi için birlikte çalışma kararı aldıklarını açıklamışlardı.

Suriye hükümeti ve Riyad heyeti olarak bilinen Suudi Arabistan, Türkiye, Katar destekli Suriye Muhalefeti Müzakere Yüksek Komitesi ateşkes çağrısına şartlı da olsa olumlu yanıt vermişti.

“Putin mülteci krizini kullanıyor”

 

Rusya'nın desteğiyle ilerleyen Suriye ordusunun Halep'i ele geçirebileceğini ifade eden Kerry, "Ancak 5 yıllık iç savaşta Halep'in kontrolünü elde tutmak tüm gruplar için hep zor oldu" yorumunu yaptı.

Rusya'nın ateşkese uyup uymayacağı sorusuna "Bekleyip göreceğiz" yanıtını veren Kerry, Moskova'nın son günlerde ABD'yle işbirliğine gittiğini ve Suriye'de toplam 80 bin sivile insani yardım ulaştırılması için adım attığını hatırlattı.

Ancak Kerry Rusya'nın adımları konusunda temkinli olduklarını da ifade ederek, "Gelecek birkaç günde daha fazla fikrimiz olacak. Hayalcilik yapmıyoruz. Gözlerimiz açık" dedi.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'i mülteci krizini kullanarak Avrupa üzerinde baskı kurmaya çalışmakla suçlayan Kerry, "Avrupa yaşananlar nedeniyle büyük bir tehditle karşı karşıya. Farklı sınır güvenlik tedbirlerinden bahsediyorlar. Amerika'nın ileride Avrupa'ya yardım etmek için hazır olması gerek" dedi.

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