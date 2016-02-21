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Dünya

John Kerry: Rusya'yla Suriye için geçici anlaşmaya vardık; ateşkes hiç olmadığı kadar yakın

"Vladimir Putin ve Barack Obama'nın en yakın zamanda görüşüp, geçici anlaşmanın detaylarını belirlemesini umuyorum"

21 Şubat 2016 17:12

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ile ABD'li mevkidaşı John Kerry, Suriye'de ateşkesin koşullarını ve koordinasyo yöntemleri hakkında görüştü. Görüşmenin ardından açıklama yapan Kerry, "birkaç gün içinde başlayabilecek ateşkese yönelik prensipte geçici bir anlaşmaya" vardıklarını söyledi. "Ateşkes hiç olmadığı kadar yakın" diyen Kerry, hâlâ uzlaşıya varılamayan konular olduğunu da belirtti

Radikal'de yer alan habere göre; Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ve ABD Dışişleri Bakanı Kerry, Suriye’deki ateşkesin koşullarını ve koordinasyon yöntemlerini konuştu. 

Rusya Dışişleri Bakanlığı’ndan yapılan açıklamaya göre, Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ve ABD Dışişleri Bakanı John Kerry bugün telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmeye ilişkin yapılan açıklamada şu ifadeler kullandıldı:

"Almanya'nın Münih kentinde 11 Şubat'ta yapılan Uluslararası Suriye Destek Grubu toplantısının katılımcıları olan Lavrov ve Kerry, toplantıya yönelik olarak 12 Şubat’ta alınan kararlar alınan kararlar uyarınca, Suriye’de BM Güvenlik Konseyi (BMGK) tarafından terörist olarak tanınan gruplara yönelik operasyonlar hariç, taraflar arasındaki ateşkes koşulları ve koordinasyon yöntemlerini konuşmaya devam etti." 


Kerry: Geçici anlaşmaya vardık
 

Bu arada Kerry, Ürdün’ün başkenti Amman’da mevkidaşı Nasır Cudeh'le gerçekleştirdiği görüşme çerçevesinde Lavrov ile 'birkaç gün içinde başlayabilecek ateşkese yönelik prensipte geçici bir anlaşmaya' vardıklarını söyledi. Kerry hâlâ uzlaşıya varılamayan konular olduğunu da belirtti.


"Ateşkes hiç olmadığı kadar yakın"



Diğer taraftan “Ateşkes hiç olmadığı kadar yakın" diyen Kerry, ayrıca ateşkesin detaylarının da tarafların oylamasına sunulmasının gerektiğini vurguladı.


"Putin ve Obama anlaşmayı konuşabilir"
 

Kerry ayrıca Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve ABD Başkanı Barack Obama’nın en yakın zamanda görüşüp geçici anlaşmanın 'detaylarını belirlemesini' umduğunu ifade etti.

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