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Dünya

Suriye hükümeti ateşkesi kabul etti

Rusya ve ABD'nin dün vardığı anlaşmaya göre, Suriye'de ateşkesin 27 Şubat'ta başlaması öngörülüyor

23 Şubat 2016 15:49

Suriye hükümeti, Rusya ve ABD arasında varılan ateşkes anlaşması kapsamında operasyonları durdurmayı kabul etti. Suriye Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada IŞİD, El Nusra ve bunlarla bağlantılı diğer terör örgütlerine yönelik operasyonların durdurulmayacağı açıklandı.

Suriye resmi haber ajansı SANA'da yer alan habere göre; açıklamada, silahlı grupların askerlere ya da sivillere yönelik her türlü saldırısına karşılık verileceği ifade edildi. Ayrıca, ateşkes sırasında silahlı örgütlere dışarıdan yapılan yardımların durudurulması ve sınırlarda militan geçişinin durdurulması gerektiği kaydedildi.


"Rusya ile koordinasyona hazırız"
 

Açıklamada “Suriye hükümeti, 27 Şubat Cumartesi günü başlamasına karar verilen ateşkesi garanti altına almak amacıyla, ateşkesin uygulanacağı silahlı grupları ve bölgeleri belirlemek için Rusya ile koordinasyonu sürdürmeye hazırdır” denildi.

Rusya ve ABD'nin dün vardığı anlaşmaya göre, Suriye'de ateşkesin 27 Şubat'ta başlaması öngörülüyor.



 

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