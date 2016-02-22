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Dünya

BM Suriye raporu: Savaşan gruplara silah göndermeyin

Bölgede, IŞİD ve hükümetin insanlık suçları işlediğinin altı çizildi

22 Şubat 2016 20:19

Birleşmiş Milletler Soruşturma Komisyonu'nun açıkladığı Suriye raporunda 'kırılgan Suriye devleti yıkılmanın eşiğinde' ifadesi kullanılırken dünyaya Suriye'de savaşan gruplara silah göndermeyin çağrısında bulunuldu

CNN Türk'ün haberine göre; BM Soruşturma Komisyonu, Suriye hakkında çok çarpıcı bir rapor hazırladı. Bölgede IŞİD ve hükümetin insanlık suçları işlemeye devam ettiğinin altı çizildi. Raporda dünyaya Suriye'de savaşan gruplara 'silah ve yardım göndermeyin' çağrısında bulunuldu. Raporda ayrıca Esad rejimine sivillere yönelik saldırılarına son vermesi çağrısında da bulunuldu. 

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